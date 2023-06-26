Підрив Каховської ГЕС, який спричинили російські окупанти, змінив не лише екологію нашого Півдня, а й картографію. Внаслідок знищення величезної греблі Каховське водосховище, яке місцеві називали Каховським морем, — знищене.

Тепер місце, де глибини води досягали кількох метрів, перетворилися на пустелі.

Фахівці Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України кілька днів тому заявляли: Каховське водосховище перетвориться на річку. Нині ж вся земля вкрилася глибокими тріщинами, а місце водосховища перетворилося на пустелю.

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Який вигляд має Каховське водосховище зараз та які площі залишаються залитими водою — у матеріалі.

Який вигляд має Каховське водосховище зараз

Науковці Українського гідрометеорологічного інституту обробили спектрозональні знімки території Каховського водосховища, надані Європейським космічним агентством. За результатами досліджень, Каховське водосховище осушилося на глибину десяти метрів.

Зі знімків також видно, як значна частина поверхні стала коричневого кольору. Це означає, що водосховище не лише осушилося, а й фізично перетворюється на пустелю.

Пустеля на місці великої води. Який вигляд має Каховське водосховище зараз / 2 Фотографії

Також науковці кажуть, що нині ми можемо спостерігати відновлення річища Дніпра.

Таким чином, більша частина водосховища у засушливий період року пересихатиме, у вологий — наповнюватиметься водою, — пишуть в НАН України.

Каховська ГЕС зараз: фото

Пустеля на місці великої води. Який вигляд має Каховське водосховище зараз / 3 Фотографії

Нині багато археологів прямують до Каховського водосховища, аби знайти історичні пам’ятки. Що було на місці водосховища колись, ми писали в нашому іншому матеріалі.

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Фото: Getty Images.