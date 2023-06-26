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Пустеля на місці великої води. Який вигляд має Каховське водосховище зараз

Вікторія Мельник, редакторка сайту 26 Червня 2023, 19:30
Каховське водосховище
Фото: Getty Images

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