Херсонская область сейчас: люди возвращаются в село, которое разрушено на 95%, и как регион оправляется после подрыва Каховской ГЭС

Председатель пресс-офиса Херсонской областной военной администрации Александр Толоконников рассказал Яне Брензей в эфире телемарафона о ситуации в Херсонской области. Он поделился программой восстановления села Посад-Покровского и отметил, что туда уже начали возвращаться люди.

Толоконников рассказал, что примерно 95% населенного пункта разрушено. Но сейчас это село уже готовятся восстанавливать, поскольку оно подпадает под пилотный проект Краще, ніж було.

На месте разрушенных домов будут строить новый городок Посад-Покровское по европейским нормам. В том числе и новые дома, новые коммуникации, дом культуры, детский сад, больницу.

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Возвращаются ли люди в разрушенное село

Сразу после освобождения населенного пункта в нем жило около 100 человек. Сейчас туда вернулось уже около тысячи.

Люди могут возвращаться по шведской программе гражданской защиты, по которой в Посад-Покровское доставили модульные домики, чтобы они могли ночевать не в разбитых домах.

— Жители сейчас уже сами приобщаются к восстановлению села. Также очень помогают благотворительные организации и, конечно же государство. Чиновники неоднократно побывали в населенном пункте и видели все разрушения собственными глазами, — говорит Толоконников.

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Председатель пресс-офиса Херсонской ОГА рассказал, что они продолжают ликвидировать последствия российского теракта и постоянно выкачивают воду из подвальных помещений. Кроме того, людей постоянно обеспечивают всеми необходимыми материалами, чтобы они могли вычистить свои дворы, и дальше уже мусор, который нанесла вода, вывозят коммунальщики.

Понемногу уже начинают восстанавливать дома, но, конечно, после того, как на месте побывали комиссии и составили акты разрушений, с которыми люди могут получить помощь на восстановление.

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— Да, там уже подали газоснабжение почти во все многоквартирные дома, в район Корабельный подали газ, также подали техническую воду и в ближайшее время подадут уже питьевую воду, поскольку сейчас идет дезинфекция водопровода, — поделился Александр Толоконников.

Также председатель ОВА добавил, что электроснабжение понемногу восстанавливают, но там есть проблема в том, что под землю шел высоковольтный кабель. А значит, надо больше времени для испытания этого кабеля, который был в воде долгое время.

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