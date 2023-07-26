Им было тяжело смотреть на свои дома! Как неравнодушные помогают отстраивать жилье жителям Херсонской области

Ровенская область вместе с 15 регионами Украины продолжает отстраивать разрушенные оккупантами общины в Херсонской области.

В рамках инициативы Пліч-о-пліч каждая область взяла под опеку пострадавшие села и отправила туда строителей, которые согласились своими руками поддержать людей, чьи дома разбили вражеские снаряды и ракеты.

Работа кипит, хозяйства одно за другим восстанавливаются, а люди возвращаются в свои дома.

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Глава Кочубеевской сельской военной администрации Людмила Костюк показывает разбитое российской ракетой помещение сельского совета. Оккупанты обстреляли его в рабочее время, один человек погиб, более десяти получили ранения. Людмила вспоминает, что в тот момент в селе базировался пункт Лікарі без кордонів. Они и оказали всем необходимую помощь.

В начале вторжения община почти месяц была в оккупации, работы по восстановлению немало. Оккупанты побили ракетами и снарядами много домов, людям по возвращении было трудно на них смотреть.

Сейчас неравнодушные уже отстраивают дома жителей Кочубеевки. За несколько недель из сотни домов отремонтировали более половины.

Херсонская область пережила множество испытаний. Часть области до сих пор находится в оккупации. Ранее мы рассказывали, как освобожденная Херсонская область восстанавливается после затопления и оккупации.

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