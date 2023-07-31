Кроют огнем весь город! Российские оккупанты бьют по жилым кварталам Херсона — есть пострадавшие и погибшие

Беспощадные обстрелы Херсона российскими оккупантами продолжаются весь день. Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

С утра 31 июля захватчики начали накрывать огнем жилые кварталы города. По данным руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, больше всего пострадали Корабельный район и центральная часть города.

Александр Прокудин отмечает, что по состоянию на 18:05 в Херсоне 17 раненых и трое погибших. Самая молодая из пострадавших — 16-летняя девочка. Ее доставили в больницу в тяжелом состоянии.

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— Во вражеский обстрел в собственном автомобиле попал 65-летний мужчина. Знакомый пытался доставить товарища в больницу. Однако ранения оказались слишком тяжелыми, медикам осталось только констатировать смерть, — написал Александр Прокудин.

Известно также, что 60-летний погибший мужчина и шесть травмированных — работники коммунального предприятия. Пострадали от обстрелов и пять волонтеров, помогавших местным с ликвидацией последствий обстрелов и подтопления.

Такая интенсивность обстрелов связана с ротацией вражеского войска на левобережье. РФ пополнила свои силы, которых до этого разбили наши ВСУ. Уничтожат и этих, но надо немного подождать!

Поэтому глава Херсонской ОВА призывает местных жителей в ближайшие несколько дней быть максимально осторожными, ведь обстрелы оккупантов не прекращаются.

Наши Силы обороны прилагают максимум усилий, чтобы выбить эту нечисть из нашей земли!

Прожили девять месяцев оккупации, подрыв российскими террористами Каховской ГЭС и остаются под постоянными обстрелами. Читай, как сейчас выживает Херсонская область и где берут воду жители.

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