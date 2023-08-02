Ніч проти 2 серпня 2023 року була неспокійною для українців. Росія атакувала дронами Київ та Одещину. Влучила у нежилі приміщення та портову промисловість. Ми розповімо про атаку дронами на Київ та Одещину.

Атака дронами на Київ сьогодні, 2 серпня 2023: що відомо

У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що, за попередньою інформацією, противник застосував дрони Shahed.

— Групи дронів заходили в Київ одночасно з кількох напрямків. Проте силами й засобами ППО усі повітряні цілі — понад десять БпЛА — були своєчасно виявлені та знищені.

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Зафіксовано падіння уламків в Соломʼянському, Голосіївському та Святошинському районах Києва. Є пошкодження нежитлових приміщень та дорожнього покриття.

Без серйозних руйнувань та пожеж. Інформація щодо потерпілих відсутня, — сказав начальник КМВА Попко.

Також стало відомо, що в Голосіївському районі частини дрона впали на дитячий майданчик. В іншому місці району відбулося загоряння нежитлового приміщення.

Наслідки атаки дронів у Київській області

У МВС України розповіли про наслідки ворожої атаки у Київській області. Через падіння уламків сталося руйнування із загорянням приватного житлового будинку поблизу одного із селищ.

Окупанти продовжують знищувати зерно! Наслідки нічної атаки дронів на Київ та Одещину 2 серпня / 3 Фотографії

Атака дронами на Одещину сьогодні, 2 серпня 2023: що відомо

За даними начальника Одеської ОВА Олега Кіпера, вночі ворог спрямував ударні БпЛА на південь Одеської області.

Внаслідок атаки на об’єктах портової та промислової інфраструктури регіону виникли пожежі, пошкоджено елеватор.

На місці працювали всі відповідні служби. Інформації про постраждалих не надходило.

Атака дронами на Одещину: фото

Окупанти продовжують знищувати зерно! Наслідки нічної атаки дронів на Київ та Одещину 2 серпня / 5 Фотографій

Реакція Володимира Зеленського на атаку дронами 2 серпня 2023

— Чергова ніч війни, чергова ніч роботи нашої героїчної ППО. Захищаємося на максимумі наявних сил. Збито багато “шахедів”. На щастя, обійшлося без жертв. На жаль, є пошкодження. Найсуттєвіші — на Півдні країни.

Російські терористи знову били по портах, по зерну, по глобальній продовольчій безпеці. Усі наші оперативні служби спрацювали ефективно. Світ має реагувати.

Коли мішенню є цивільні порти, коли терористи свідомо руйнують навіть елеватори — це загроза всім на всіх континентах. Росію можна й треба зупинити, — сказав він.

Робота ППО у ніч на 2 серпня 2023

У повітряних силах України розповіли, що в ніч на 2 серпня 2023 року російські окупаційні війська атакували Україну іранськими ударними безпілотниками Shahed-136/131.

Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 23 ударних БпЛА.

Більшість з них знищено на Київщині та Одещині. На жаль, частина запущених ворогом дронів уразила портову інфраструктуру в Одеській області.

Росія щодня обстрілює Україну, завдаючи ударів по житлових будинках. Раніше ми розповідали про обстріл Кривого Рогу 31 липня, коли окупанти балістикою влучили у багатоповерхівку.

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