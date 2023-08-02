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Окупанти продовжують знищувати зерно! Наслідки нічної атаки дронів на Київ та Одещину 2 серпня

Богдана Макалюк, редакторка сайту 02 Серпня 2023, 09:44
Атака дронами Києва та Одеси в ніч на 2 серпня 2023
Фото: Facebook

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