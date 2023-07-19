Мы выживаем! Жители Никополя под тяжелыми обстрелами и без воды после подрыва ГЭС

Жители Никополя Днепропетровской области уже больше года страдают от российских снарядов и больше месяца — без централизованного водоснабжения. Из-за постоянных обстрелов в городе разрушены или повреждены уже более 4000 объектов. И больше всего среди них жилой застройки.

За год оккупанты убили в Никополе уже 20 человек. А взорвав Каховскую ГЭС, заставили горожан выживать без воды.

Как Никополь выживает без воды после подрыва ГЭС

Жители многоэтажек в Никополе одними из первых ощутили на себе разрушительную силу российских обстрелов. В прошлом году, ночью 11 августа, оккупанты выпустили по городу 120 снарядов из Градов. Три человека погибли.

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Виталий Чистенко, житель Никополя, тогда снимал квартиру в соседнем подъезде.

Полетели Грады, а потом сильно затрясся дом, взрыв страшный. Я выскочил на улицу и увидел, что в соседнем подъезде снесло два этажа, — рассказывает Виталий.

Виталий с тех пор живет уже в третьем доме, в предыдущие тоже прилетало. Но из города он не уехал. Его благотворительный фонд Новый источник помогает немощным и маломобильным людям водой.

Воду получили от фонда Ангелы спасения, у Виталия транспорт, поэтому развозит воду на 150 адресов ежедневно. Волонтеры, которые помогают, приносят воду пожилым людям прямо к постели.

Татьяна живет на третьем этаже в пятиэтажке, за время российских обстрелов город она не покидала. Хорошо помнит, как все началось в прошлом году.

Сначала мы подумали, что это салют. А потом все было не так весело, — рассказывает Татьяна.

С июля по ноябрь она каждую ночь спала в коридоре. Более месяца женщина страдает от отсутствия воды в квартире.

Трудно носить воду домой. Выдают 5 л питьевой на два дня. Мы не живем, мы — выживаем, — говорит Татьяна.

37 точек разлива технической воды сейчас организовали в Никополе местные власти. Воду сюда подвозят цистернами несколько раз в день. На некоторых точках можно набрать и питьевой. Чтобы возобновить водоснабжение, в городе реализуют два проекта.

Один из них государственного уровня, он обеспечит водой Никополь и Криворожье. Другой — местный. Перестраивают насосные станции, чтобы они могли подавать воду из того уровня, на котором она осталась.

Россияне обстреливают Никополь преимущественно из тяжелой артиллерии и дронами. Пострадали 500 многоэтажек, несколько тысяч частных домов, десятки заведений торговли, образования, культуры и здравоохранения. Ранения получили 143 местных жителя, 20 погибли.

Раньше мы рассказывали, как выживает Херсонская область и где местные берут воду.

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