Мы выживаем! Жители Никополя под тяжелыми обстрелами и без воды после подрыва ГЭС

Жители Никополя Днепропетровской области уже больше года страдают от российских снарядов и больше месяца — без централизованного водоснабжения. Из-за постоянных обстрелов в городе разрушены или повреждены уже более 4000 объектов. И больше всего среди них жилой застройки.
За год оккупанты убили в Никополе уже 20 человек. А взорвав Каховскую ГЭС, заставили горожан выживать без воды.
Жители многоэтажек в Никополе одними из первых ощутили на себе разрушительную силу российских обстрелов. В прошлом году, ночью 11 августа, оккупанты выпустили по городу 120 снарядов из Градов. Три человека погибли.
Виталий Чистенко, житель Никополя, тогда снимал квартиру в соседнем подъезде.
Полетели Грады, а потом сильно затрясся дом, взрыв страшный. Я выскочил на улицу и увидел, что в соседнем подъезде снесло два этажа, — рассказывает Виталий.
Полетели Грады, а потом сильно затрясся дом, взрыв страшный. Я выскочил на улицу и увидел, что в соседнем подъезде снесло два этажа, — рассказывает Виталий.
Виталий с тех пор живет уже в третьем доме, в предыдущие тоже прилетало. Но из города он не уехал. Его благотворительный фонд Новый источник помогает немощным и маломобильным людям водой.
Воду получили от фонда Ангелы спасения, у Виталия транспорт, поэтому развозит воду на 150 адресов ежедневно. Волонтеры, которые помогают, приносят воду пожилым людям прямо к постели.
Татьяна живет на третьем этаже в пятиэтажке, за время российских обстрелов город она не покидала. Хорошо помнит, как все началось в прошлом году.
Сначала мы подумали, что это салют. А потом все было не так весело, — рассказывает Татьяна.
Сначала мы подумали, что это салют. А потом все было не так весело, — рассказывает Татьяна.
С июля по ноябрь она каждую ночь спала в коридоре. Более месяца женщина страдает от отсутствия воды в квартире.
Трудно носить воду домой. Выдают 5 л питьевой на два дня. Мы не живем, мы — выживаем, — говорит Татьяна.
Трудно носить воду домой. Выдают 5 л питьевой на два дня. Мы не живем, мы — выживаем, — говорит Татьяна.
37 точек разлива технической воды сейчас организовали в Никополе местные власти. Воду сюда подвозят цистернами несколько раз в день. На некоторых точках можно набрать и питьевой. Чтобы возобновить водоснабжение, в городе реализуют два проекта.
Один из них государственного уровня, он обеспечит водой Никополь и Криворожье. Другой — местный. Перестраивают насосные станции, чтобы они могли подавать воду из того уровня, на котором она осталась.
Россияне обстреливают Никополь преимущественно из тяжелой артиллерии и дронами. Пострадали 500 многоэтажек, несколько тысяч частных домов, десятки заведений торговли, образования, культуры и здравоохранения. Ранения получили 143 местных жителя, 20 погибли.
Раньше мы рассказывали, как выживает Херсонская область и где местные берут воду.
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