Ми виживаємо! Жителі Нікополя під важкими обстрілами та без води після підриву ГЕС

Жителі Нікополя на Дніпропетровщині вже понад рік потерпають від російських снарядів і понад місяць — без централізованого водопостачання. Через постійні обстріли у місті зруйновано або ж пошкоджено вже понад 4000 об’єктів. І найбільше серед них — житлової забудови.

Протягом року окупанти вбили в Нікополі вже 20 людей. А підірвавши Каховську ГЕС, змусили містян виживати без води.

Як Нікополь виживає без води після підриву ГЕС

Жителі багатоповерхівок у Нікополі одними з перших відчули на собі руйнівну силу російських обстрілів. Торік 11 серпня серед ночі окупанти випустили по місту 120 снарядів із Градів. Троє людей загинули.

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Віталій Чистенко, житель Нікополя, тоді винаймав квартиру у сусідньому під’їзді.

Полетіли Гради, а потім дуже затрусився дім, вибух страшний. Я вискочив на вулицю і побачив, що в сусідньому під’їзді знесло два поверхи, — розповідає Віталій.

Віталій з того часу живе вже у третьому помешканні, у попередні теж прилітало. Але з міста він не виїхав. Його благодійний фонд Нове джерело допомагає нині немічним та маломобільним людям водою.

Воду отримали від фонду Янголи спасіння, Віталій має транспорт, тому розвозить воду на 150 адрес щодня. Волонтери, що допомагають, приносять воду літнім людям прямо до ліжка.

Пані Тетяна мешкає на третьому поверсі в п’ятиповерхівці, за час російських обстрілів місто вона не покидала. Добре пам’ятає, як усе почалося торік.

Спочатку ми подумали, що це салют. А потім усе було не так весело, — розповідає Тетяна.

З липня до листопада вона щоночі спала в коридорі. Понад місяць вона страждає від відсутності води у квартирі.

Важко носити воду додому. Видають 5л питної на два дні. Ми не живемо, ми — виживаємо, — каже Тетяна.

37 точок розливу технічної води нині організувала в Нікополі місцева влада. Воду сюди підвозять цистернами по кілька разів на день. На деяких точках можна набрати і питної. Щоб відновити водопостачання, в місті реалізовують два проекти.

Один із них державного рівня, він забезпечить водою Нікополь та Криворіжжя. Інший — місцевий. Перебудовують насосні станції, щоб вони могли подавати воду з того рівня, на якому вона залишилася.

Росіяни обстрілюють Нікополь переважно з важкої артилерії та дронами. Постраждали 500 багатоповерхівок, кілька тисяч приватних будинків, десятки закладів торгівлі, освіти, культури та охорони здоров’я. Поранень зазнали 143 місцевих жителі, 20 загинули.

Раніше ми розповідали, як виживає Херсонщина та де місцеві беруть воду.

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