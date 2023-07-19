Україна

Ми виживаємо! Жителі Нікополя під важкими обстрілами та без води після підриву ГЕС

Софія Богуцька, регіональна журналістка програми Вікна-новини 19 Липня 2023, 21:00

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