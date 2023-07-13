Україна

Розчищають колодязі та водозбірники: як Марганецька громада місяць живе без водопостачання

Софія Богуцька, регіональна журналістка програми Вікна-новини 13 Липня 2023, 20:00
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