Розчищають колодязі та водозбірники: як Марганецька громада місяць живе без водопостачання

Під загрозою теракту на ЗАЕС, рік під постійними обстрілами та вже місяць без води. Жителі Марганецької громади, що у Нікопольському районі Дніпропетровщини лишилися без водопостачання через підрив росіянами Каховської ГЕС.

Люди змушені щодня ходити по воду до точок розливу, а подекуди почали самотужки відновлювати давно закинуті колодязі.

Нині на Нікопольщині, щоб відновити централізоване водопостачання, реалізують два проекти водогонів.

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Як живуть житель Марганецької громади без води

Жителі Марганецької громади згуртувалися та розчистили покинутий водозбірник, який востаннє працював близько 50 років тому. Але воду з нього можна використовувати лише для технічних потреб. Місцеві кажуть, використовують цю воду для прибирання, прання, миття посуду тощо.

У самому Марганці та ще п’ятьох селах громади діє 55 точок підвозу та розливу води. Люди набирають воду та кажуть, що вистачає її на мінімальні потреби.

Голова Марганця каже, що у місті вже пробурили чотири свердловини. А щоб відновити централізоване водопостачання почали прокладати два водоводи: загальнодержавний із Запоріжжя до Нікопольського району, який має забезпечити людей питною водою, та обласний із місцевого водосховища. До останнього вдалося вже прокласти 2 км труб із 7,5 км потрібних.

В громаді також підготували план евакуації на випадок теракту на ЗАЕС, адже вона розташована близько до станції. Визначили 14 пунктів збору.

Попри всі руйнування, які завдають росіяни, українці не припиняють жити та допомагати одне одному. Раніше ми розповідали, як жителі Благодатного відновлюють заміноване село.

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