Расчищают колодцы и водосборники: как Марганецкая община месяц живет без водоснабжения

Под угрозой теракта на ЗАЭС, год под постоянными обстрелами и месяц без воды. Жители Марганецкой общины, что в Никопольском районе Днепропетровской области остались без водоснабжения из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС.

Люди вынуждены ежедневно ходить за водой к точкам разлива, а кое-где начали самостоятельно восстанавливать давно заброшенные колодцы.

Сейчас в Никопольском районе, чтобы восстановить централизованное водоснабжение, реализуют два проекта водопровода.

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Как живут жители Марганецкой общины без воды

Жители Марганецкой общины сплотились и расчистили заброшенный водосборник, который в последний раз работал около 50 лет назад. Но воду из него можно использовать только для технических нужд. Местные говорят, что используют эту воду для уборки, стирки, мытья посуды и т.д.

В самом Марганце и еще в пяти селах общины действует 55 точек подвоза и разлива воды. Люди набирают воду и говорят, что хватает ее на минимальные нужды.

Глава Марганца говорит, что в городе уже пробурили четыре скважины. А чтобы восстановить централизованное водоснабжение, начали прокладывать два водовода: общегосударственный из Запорожья в Никопольский район, который должен обеспечить людей питьевой водой, и областной из местного водохранилища. До последнего уже удалось проложить 2 км труб из 7,5 км нужных.

В общине также подготовили план эвакуации на случай теракта на ЗАЭС, ведь она расположена близко к станции. Определили 14 пунктов сбора.

Несмотря на все разрушения, которые наносят россияне, украинцы не перестают жить и помогать друг другу. Ранее мы рассказывали, как жители Благодатного восстанавливают заминированное село.

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