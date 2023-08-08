По чотири обстріли щодня — така середня кількість ударів по Нікополю на Дніпропетровщині. Останнім часом найбільше дістається жителям приватного сектора, ворожа важка артилерія та Гради нищать будинки, господарські споруди, автівки та лінії електропередач.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів про обстріл Нікопольщини у ніч на 8 серпня 2023.

Ворог здійснив чотири обстріли району з артилерії та Градів.

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Обстріл Нікополя 8 серпня 2023: що відомо

За словами Лисака, у Нікополі пошкоджені одразу два ліцеї та понівечена адмінбудівля. Крім цього, постраждали 12 приватних будинків, дві господарські споруди, авто, газопровід та чотири лінії електропередач.

Вранці російські військові знову завдали ударів по місту. Інформація про наслідки уточнюється.

Окупанти обстрілювали й інші населені пункти. У Покровській громаді снаряди агресора побили енергетичний об’єкт. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Обстріл Нікополя 8 серпня 2023: фото

По чотири обстріли щодня! Як живе Нікополь під вибухами та як відновлюють водопостачання / 7 Фотографій

Відновлення водопостачання у Нікополі

Попри постійні обстріли у Нікополі місцевій владі вдалося відновити централізоване водопостачання до осель жителів, яке припинилося майже одразу після підриву окупантами Каховської ГЕС. Голова Нікополя Олександр Саюк каже, що водопостачання відновлено в мінімальному об’ємі, який потрібен для міста.

За можливості, ми продовжуємо роботу. Але розуміємо, що перебуваємо в активних бойових діях, і обстріли тривають, — говорить Саюк.

У Нікополі продовжують працювати точки видачі питної води. Чекає на реалізацію проект щодо побудови магістрального водогону із Запоріжжя.

Водночас жителі Нікополя розповідають про попередні обстріли. Кажуть, що вцілили завдяки укриттям. Один із місцевих Микола Біляшевич ділиться, що його син не встиг дійти до укриття.

— Він не встиг зайти й дуже сильно закричав. Подумав, що його серйозно поранило. Але уламки проскочили повз голову.

Люди у прифронтових населених пунктах виживають під постійними обстрілами. Раніше ми розповідали, як живуть люди у Донецькій області.

Фото: Сергій Лисак

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