Україна

Поки РФ готує так звані “вибори”, її війська зазнають поразок: карта бойових дій онлайн в Україні 9 серпня

Даніела Долотова, редакторка сайту 09 Серпня 2023, 07:00
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