Поки РФ готує так звані “вибори”, її війська зазнають поразок: карта бойових дій онлайн в Україні 9 серпня

Карта бойових дій не лише відображає ситуацію на фронті, коли на ній промальовуються нові лінії та кольори.

Вона містить у собі пам’ять про щоденні зусилля українських воїнів та болючі спогади родин про місця, де не стало їхніх рідних захисників.

Карта — це простий символ та постійне нагадування про минулі здобутки та мету, яку українці обов’язково зможуть вибороти у єдності в майбутньому.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що українські війська продовжували контрнаступальні дії щонайменше на двох ділянках фронту.

Водночас російські війська вели наступальні дії на лінії Куп’янськ — Сватове — Кремінна, поблизу Бахмута, на лінії Авдіївка — Донецьк, на межі Донецької та Запорізької областей, на заході Запорізької області.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 9 серпня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби ворог завдав три ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Протягом минулої доби відбулось близько 20 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог завдав авіаційних ударів в районах Грем’ячки та Леонівки Чернігівської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це Володимирівка, Синьківка, Ясна Поляна Чернігівської області, Атинське, Степок Сумської області та Стрілеча, Пильна, Гатище на Харківщині.

На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Синьківки та Котлярівки Харківської області та Новоселівського Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад десять населених пунктів, серед них Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Кучерівка, Куп’янськ Харківської області.

На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Тернів, Серебрянки, Спірного і Веселого Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали населені пункти Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни стійко тримають оборону, успішно відбили атаки противника на околицях Кліщіївки Донецької області.

Противник завдав авіаційних ударів в районах Краматорськ, Маркове, Кліщіївка, Північне та Нью-Йорк Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад десять населених пунктів, серед них Васюківка, Оріхово-Василівка, Маркове, Богданівка, Іванівське Донецької області.

На Авдіївському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районах Авдіївки та Сєверного Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Сєверного та Первомайського Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Авдіївка, Тоненьке, Соловйове, Первомайське та Карлівка на Донеччині.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки. Ворог завдав авіаційного удару в районі Красногорівки. Артилерійських обстрілів зазнали Красногорівка, Гостре, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Старомайорського. Завдав авіаційних ударів в районах Времівки, Благодатного та Старомайорського Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Старомайорське Донецької області та Левадне на Запоріжжі.

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На Запорізькому напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Новоданилівки та Роботиного Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Малі Щербаки Запорізької області та Нікополь Дніпропетровської області.

На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів ворога зазнали понад десять населених пунктів, серед них Микільське, Велетенське Херсонської області та місто Херсон, а також Куцуруб і Очаків на Миколаївщині.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

РФ продовжує незаконну інтеграцію тимчасово захоплених територій України до свого суспільно-політичного простору.

Так, в населеному пункті Стульневе Запорізької області, окупанти розпочали підготовку з питань агітації перед так званими “виборами” на захоплених територіях у єдиний день голосування у РФ 10 вересня. Передбачається прибуття представників від партії “єдина Росія” для створення груп агітаторів та інформаторів з-поміж місцевих колаборантів.

Авіація сил оборони України завдала дев’ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили два пункти управління, п’ять артилерійських засобів на вогневих позиціях, склад боєприпасів та дві станції радіоелектронної боротьби ворога.

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