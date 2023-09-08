Люди

Знесиленою та побитою вчителька зустріла у полоні свою ученицю — моторошні спогади окупації

Тетяна Доцяк 08 Вересня 2023, 21:00

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