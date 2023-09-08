Знесиленою та побитою вчителька зустріла у полоні свою ученицю — моторошні спогади окупації

Торік 8 вересня ЗСУ доповіли Президенту Зеленському про звільнення Балаклії. Це перше місто, яке українські захисники деокупували під час великого контрнаступу на Харківщині.

Потім український прапор замайорів в Ізюмі, Вовчанську, Куп’янську — майже у всій області. Окупанти тікали світ за очі, після себе залишали руїни й голодних, замордованих людей.

Балаклія перебувала під російською окупацією понад пів року. З 30 тисяч населення лишилася третина, не було ліків, харчів, а патріотів катували.

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То були страшні дні, так згадують окупацію жителі Балаклії. Колони техніки зайшли 2 березня. Зачинилися магазини та аптеки. Людей розстрілювали на вулиці, вбили медбрата, який йшов додому, закатували до смерті юриста.

У відділі поліції окупанти облаштували катівню та кидали туди всіх, хто відмовлявся співпрацювати: працівників ДСНС, волонтерів, педагогів. Побувала там і вчителька Вікторія Щербак. Їй пропонували викладати у школі за програмою країни-агресора.

Я думаю, а як я своїм дітям в очі дивитись буду? Спочатку розказувала, що потрібно любити Україну, свою Батьківщину, а тепер буду вішати прапор ворога?

У дім жінки увірвались росіяни з автоматами, почалися обшуки. Окупанти забрали в полон всю родину: Вікторію, її чоловіка та доньку. Спершу кинули в залізну клітку, а потім у камеру. Там Вікторія побачила свою колишню ученицю.

Вона була дуже знесилена, побита. Їй сильно погрожували. Засовували дуло автомата в рот, роздягали наголо.

Пізніше повели на допит доньку, а згодом і саму Вікторію. Там жінці стало зле, вона довго не приходила до тями. Окупанти викликали швидку. Так Вікторія і врятувалась. Разом з нею випустили й доньку, а за два тижні — чоловіка.

Проте окупанти не віддали документи. Виїхати допомогли волонтери. Коли рідне місто звільнили, жінка була вже у Львівській області. Їй написав колишній учень, який став на захист Батьківщини. Хлопчина сказав, що він у Балаклії.

Оговтується від окупації й Куп’янськ. Читай, як документальний фільм від DW показує історію, яку ще не розповідали.

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