Куп’янськ під окупацією: історія, яку не розповідали — у документальному фільмі від DW

Російська армія окупувала Куп’янськ на Харківщині одним із перших. Незабаром мер міста погодився на співпрацю з росіянами, аргументуючи своє рішення тим, що так він збереже більше життів.

Та не всі були із цим згодні, зокрема місцевий активіст та депутат Микола Маслій. Саме цей чоловік очолив опір та разом з місцевими намагався вибороти своє право на свободу.

За його закликом люди, які сиділи по декілька днів в укриттях, вийшли на вулиці, щоб протистояти загарбникам.

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1 березня на центральному майдані зібралося близько тисячі місцевих мешканців. Вони скандували “Куп’янськ — це Україна”.

Авторитет чоловіка швидко помітили окупанти, тому викрали Миколу. Так відкритий опір було швидко придушено.

Місцеві мешканці жили в окупації півроку, поки українські війська не звільнили місто. Головний активіст міста натомість і досі залишається у полоні росіян.

Документальний фільм Матіаса Бьолінґера та Ганни Соколової реконструює ті події та розказує про життя міста під окупацією. Як місто жило в окупації — дивись у документальному фільмі DW.

Документальний фільм про Куп’янськ під окупацією від DW

А поки на деокупованих територіях Куп’янського району оголосили обов’язкову евакуацію. Читай, куди звернутись, щоб евакуюватись.

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