Не нехтуй своєю безпекою! На деокупованих територіях Куп’янського району оголосили обов’язкову евакуацію

Через постійні обстріли та безпекову ситуацію на деокупованих територіях Куп’янського району Харківської області оголосили про проведення обов’язкової евакуації населення.

Відповідне розпорядження підписав т.в.о. начальника Куп’янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич 9 серпня 2023 року. Про це повідомили у Куп’янській МВА.

На території яких громад проведуть евакуацію

Обов’язкову евакуацію оголосили на деокупованих територіях населених пунктів, наближених до зони бойових дій. Зокрема йдеться про Дворічанську селищну, Петропавлівську сільську, частково Кіндрашівську сільську громади. А також на територіях Курилівської сільської та Куп’янської міської територіальних громад.

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На території Куп’янської міської територіальної громади обов’язкова евакуація оголошена для мешканців Куп’янськ — Заоскілля (лівий берег річки Оскіл), смт Ківшарівка, Куп’янськ Вузловий.

— Начальникам Куп’янської міської військової адміністрації, Дворічанської селищної військової адміністрації, Курилівської, Кіндрашівської, Петропавлівської сільських військових адміністрацій діяти відповідно затверджених Планів евакуації населення територіальної громади, — йдеться в розпорядженні.

Куди звернутись, щоб евакуюватись

Охочі евакуюватись можуть звернутись у єдиний колцентр з 9:00 до 22:00 за номерами:

+380507890124;

+380637896474.

Також допомогти евакуюватись можуть у ГО Я Врятований за номером +380634406920.

Звернутись можна на гарячу лінію Червоний хрест з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 17:00 за номерами:

0800332402;

+380732402402;

+380673832402.

Щоденно працює також гаряча лінія Куп’янської МВА для мешканців громади з 9:00 до 16:00. Звернутись за допомогою можна за номером +380989412300.

Не нехтуйте своєю безпекою та безпекою своїх близьких! — закликають у Куп’янській МВА.

Відмовляєшся від евакуації, тому що не розумієш, як вона відбувається? Тоді читай, як працює група поліції Білий Янгол та вивозить цивільних з-під обстрілів.

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