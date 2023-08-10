Не пренебрегай своей безопасностью! На деоккупированных территориях Купянского района объявили обязательную эвакуацию

Из-за постоянных обстрелов и ситуации безопасности на деоккупированных территориях Купянского района Харьковской области объявили о проведении обязательной эвакуации населения.

Соответствующее распоряжение подписал в.и.о. начальника Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич 9 августа 2023 года. Об этом сообщили в Купянской МВА.

На территории каких громад проведут эвакуацию

Обязательную эвакуацию объявили на деоккупированных территориях населенных пунктов, приближенных к зоне боевых действий. В частности, речь идет о Дворичанской поселковой, Петропавловской сельской, частично Кондрашовской сельской громаде. А также на территориях Куриловской сельской и Купянской городской территориальных громад.

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На территории Купянского городского территориального общества обязательная эвакуация объявлена для жителей Купянск — Заоскілля (левый берег реки Оскил), пгт Ковшаровка, Купянск Узловой.

— Начальникам Купянской городской военной администрации, Дворичанской поселковой военной администрации, Куриловской, Кондрашовской, Петропавловской сельских военных администраций действовать в соответствии с утвержденными планами эвакуации населения территориальной громады, — говорится в распоряжении.

Куда обратиться, чтобы эвакуироваться

Желающие эвакуироваться могут обратиться в единый колцентр с 9:00 до 22:00.

+380507890124;

+380637896474.

Также помочь эвакуироваться могут в ГО Я Врятований по номеру +380634406920.

Обратиться можно на горячую линию Красный крест с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00.

0800332402;

+380732402402;

+380673832402.

Ежедневно работает также горячая линия Купянской МВА для жителей громады с 9:00 до 16:00. Обратиться за помощью можно по телефону +380989412300.

Не пренебрегайте своей безопасностью и безопасностью своих близких! — призывают в Купянской МВА.

Отказываешься от эвакуации, потому что не понимаешь, как она происходит? Тогда читай, как работает группа полиции Белый Ангел и вывозит гражданских из-под обстрелов.

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