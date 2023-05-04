Снаряд застрял между этажами! Россияне прицельно бьют по больницам и высоткам Купянска

Российские войска продолжают кошмарить гражданских украинцев обстрелами из тяжелого вооружения. Под прицелом оккупантов до сих пор остаются пограничные с РФ области, среди которых и Харьковская.

57-летний мужчина получил осколковые ранения в пограничном Волчанске в Харьковской области. Также пострадал еще один 65-летний житель села Кучеровка под Купянском. Российские обстрелы застали мужчину на собственном дворе.

Дом разрушен до основания, пенсионера с ранениями забрали в больницу. Ни в медучреждении, ни у себя дома жители Купянского района не могут чувствовать себя в безопасности, потому что российские войска ежедневно обстреливает этот город: россияне целят по больницам, частным домам, высоткам.

Один из российских снарядов застрял между вторым и третьим этажом жилого дома, полностью разрушив квартиру местных.

Под прицелом также оказался и гараж карет “скорой помощи”. Водитель Александр Логвинов говорит: обстрел больница выдерживает не в первый раз.

Некоторые жители до сих пор остаются в родном Купянске из-за старших родственников или по другим причинам. На каждой улице есть по несколько разбитых российской артиллерией домов. Сейчас в общине остается более 11 тысяч человек. Более полтысячи из них — дети.

Оккупанты также продолжают терроризировать Украину и весь мир ядерной катастрофой. Стало известно, что в помещениях ЗАЭС россияне разместили взрывчатку — читай подробнее в материале.

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