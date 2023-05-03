От гибели людей отделяли считанные метры! Последствия ночной атаки оккупантов по Запорожью

Ночью 3 мая россияне коварно ударили двумя залпами из зенитно-ракетных комплексов С-300 по Запорожью.

Били с временно оккупированных территорий. Ракеты попали по жилому кварталу на окраине города. Повреждены десятки домов и коммуникации.

Мать двоих детей Юлия рассказывает, что в ее дворе посреди огорода теперь огромная воронка, образовавшаяся после одного из российских С-300. Женщина говорит, что от гибели ее и семью отделяли считанные метры.

Ракеты оккупантов взорвались рядом в ее квартале частного сектора — одна в огороде, а другая ударила по дороге. Вокруг разбиты стены, вынесло окна и сорвало крыши.

Женщина говорит, что на помощь семье примчалась вся заводская бригада, где работает ее муж. Его товарищ Дмитрий говорит, что с ребятами не могли поступить иначе.

Чудом обошлось без жертв. В квартале на окраине города нет ни газа, ни света. Коммунальщики уже принялись закрывать окна, а чиновники фиксируют повреждения зданий и коммуникаций.

Людям невдомек, зачем россияне ударили по жилому кварталу. Но главное говорят: все остались живы, а дома с помощью неравнодушных отстроят.

Продолжают захватчики и терроризируют другие украинские города. Читай, какие последствия обстрела гипермаркета в Херсоне.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!