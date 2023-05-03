Россияне продолжают убивать мирных людей. Сегодня, 3 мая, оккупанты ударили по Эпицентру в Херсоне. Что известно про обстрел Херсона 3 мая и есть ли погибшие — читай в нашем материале.

Оккупанты ударили по Эпицентру в Херсоне

Сегодня, 3 мая 2023 года, российские оккупанты ударили по гипермаркету в Херсоне. Об этом сообщают в МВД Украины. Обстрел Херсона произошел около 11 утра.

Это был единственный гипермаркет, который работал в городе. По состоянию на данный момент, известно о трех погибших и пятерых раненых. Ими стали работники гипермаркета и посетители.

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко прокомментировал обстрел:

С российскими убийцами нельзя договариваться. Их нужно привлечь к ответственности. Или уничтожить, — написал он.

Спасательные и медицинские службы на месте, они оказывают помощь тем, кто в ней нуждается.

Снова убили невинных людей! Последствия обстрела гипермаркета в Херсоне 3 мая / 2 Фотографии

Ранее мы рассказывали о ночной атаке россиян на Киев и Днепр.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!

Фото: МВД Украины, ГСЧС