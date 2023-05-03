Росіяни продовжують вбивати мирних людей. Сьогодні, 3 травня, окупанти вдарили по гіпермаркету в Херсоні. Що відомо про обстріл Херсона 3 травня та чи є загиблі — читай у нашому матеріалі.

Окупанти вдарили по Епіцентру в Херсоні

Сьогодні, 3 травня 2023 року, російські окупанти вдарили по гіпермаркету в Херсоні. Про це повідомляють у МВС України. Обстріл Херсона стався близько 11 ранку.

Це був єдиний гіпермаркет, що працював у місті. Станом на зараз відомо про трьох загиблих та п’ятьох поранених. Ними стали працівники гіпермаркету та відвідувачі.

Голова Національної поліції України Ігор Клименко прокоментував обстріл:

З російськими вбивцями не можна домовлятися. Їх потрібно притягнути до відповідальності. Або знищити, — написав він.

Рятувальні та медичні служби на місці, вони надають допомогу тим, хто її потребує.

Знову вбили невинних людей! Наслідки обстрілу гіпермаркету в Херсоні 3 травня / 2 Фотографії

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Фото: МВС України, ДСНС