Цілодобова комендантська година в Херсоні — коли почне діяти та скільки триватиме

Буде-не-буде, буде-не-буде… Так українці гадають, коли розпочнеться масштабний наступ ЗСУ на тимчасово окуповану територію України.

Звісно, жодних офіційних заяв про початок наступальних дій не звучало, однак підготовчі роботи уже давно тривають.

Комендантська година в Херсоні

Особливо несолодко нині російським окупантам на Херсонщині. Голова ОВА Олександр Прокудін повідомив, що в Херсоні вводять цілодобову комендантську годину.

Як повідомив Прокудін, комендантська година діятиме з 20:00 5 травня до 6:00 8 травня. У цей 58-годинний період перебувати на вулиці та пересуватися містом заборонено.

Тимчасові обмеження потрібні для того, щоб правоохоронці могли виконувати свою роботу і не наражати вас на небезпеку, — сказав голова Херсонської ОВА.

Він закликав мешканців міста завчасно вирішити всі свої справи, а також запастися продуктами та медикаментами.

Не забувай про час та стеж, яка комендантська година нині у різних регіонах України: про це ми писали в нашому іншому матеріалі.

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