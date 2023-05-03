Круглосуточный комендантский час в Херсоне — когда начнет действовать и сколько продлится

Будет-не-будет, будет-не-будет… Так украинцы думают, когда начнется масштабное наступление ВСУ на временно оккупированную территорию Украины.

Конечно, никаких официальных заявлений о начале наступательных действий не звучало, однако подготовительные работы уже идут.

Комендантский час в Херсоне

Особенно несладко сейчас российским оккупантам в Херсонской области. Глава ОВА Александр Прокудин сообщил, что в Херсоне вводится круглосуточный комендантский час.

Как сообщил Прокудин, комендантский час будет действовать с 20:00 5 мая до 6:00 8 мая. В этот 58-часовой период находиться на улице и перемещаться по городу запрещено.

Временные ограничения нужны для того, чтобы правоохранители могли выполнять свою работу и не подвергать вас опасности, — сказал председатель Херсонской ОВА.

Он призвал жителей города заблаговременно решить все свои дела, а также запастись продуктами и медикаментами.

Не забывай о времени и следи, какой комендантский час сейчас в разных регионах Украины: об этом мы писали в нашем другом материале.

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