Летние ночи без прогулок. Когда комендантский час по регионам Украины — инфографика

Впереди целое лето, и украинцы хотят максимально отдохнуть от сирен и сидения в укрытиях.

Однако угроза не миновала. Поэтому мы подготовили для тебя графику комендантского часа во всех регионах Украины.

Комендантский час в Украине

Комендантский час: время по областям

Киев — с 23:00 до 05:00.

с 23:00 до 05:00. Винницкая область — с 23:00 до 05:00.

с 23:00 до 05:00. Волынская область — с 23:00 до 05:00.

с 23:00 до 05:00. Днепропетровская область — с 23:00 до 05:00.

с 23:00 до 05:00. Донецкая область — с 22:00 до 04:00.

с 22:00 до 04:00. Житомирская область — с 23:00 до 05:00.

с 23:00 до 05:00. Закарпатская область — нет.

нет. Запорожская область — с 22:00 до 05:00.

с 22:00 до 05:00. Ивано-Франковская область — с 23:00 до 05:00.

с 23:00 до 05:00. Киевская область — с 23:00 до 05:00.

с 23:00 до 05:00. Кировоградская область — с 22:00 до 06:00.

с 22:00 до 06:00. Луганская область — с 20:00 до 05:00.

с 20:00 до 05:00. Львовская область — с 23:00 до 05:00.

с 23:00 до 05:00. Николаевская область — с 22:00 до 06:00.

с 22:00 до 06:00. Одесская область — с 23:00 до 05:00.

с 23:00 до 05:00. Полтавская область — с 23:00 до 05:00.

с 23:00 до 05:00. Ровенская область — с 23:00 до 05:00.

с 23:00 до 05:00. Сумская область — с 22:00 до 05:00.

с 22:00 до 05:00. Тернопольская область — с 23:00 до 05:00.

с 23:00 до 05:00. Харьковская область — с 22:00 до 06:00.

с 22:00 до 06:00. Херсонская область — зависит от района (с 22:00 до 06:00, с 21:00 до 05:00, с 21:00 до 06:00, с 20:00 до 05:00).

зависит от района (с 22:00 до 06:00, с 21:00 до 05:00, с 21:00 до 06:00, с 20:00 до 05:00). Хмельницкая область — с 23:00 до 05:00.

с 23:00 до 05:00. Черкасская область — с 23:00 до 05:00.

с 23:00 до 05:00. Черниговская область — с 21:00 до 04:00.

с 21:00 до 04:00. Черновицкая область — с 23:00 до 05:00.

Правила поведения во время комендантского часа

Напомним, во время комендантского часа категорически запрещается:

Находиться на улице, в общественных местах. Передвигаться пешком и любым транспортом без спецпропуска.

Важно: Соблюдай правила светомаскировки (выключай свет в домах и на улице, зашторивай окна).

Лица, находящиеся на улице в запрещенное время, могут считаться членами диверсионно-разведывательных групп.

Не пренебрегай собственной безопасностью и соблюдай правила комендантского часа. Мы должны беречь свою жизнь, чтобы победить в войне!

Ранее мы рассказывали, что делать, если не успеваешь домой до начала комендантского часа.

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