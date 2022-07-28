Летние ночи без прогулок. Когда комендантский час по регионам Украины — инфографика

Впереди целое лето, и украинцы хотят максимально отдохнуть от сирен и сидения в укрытиях.
Однако угроза не миновала. Поэтому мы подготовили для тебя графику комендантского часа во всех регионах Украины.
Комендантский час: время по областям
Напомним, во время комендантского часа категорически запрещается:
Важно: Соблюдай правила светомаскировки (выключай свет в домах и на улице, зашторивай окна).
Лица, находящиеся на улице в запрещенное время, могут считаться членами диверсионно-разведывательных групп.
Не пренебрегай собственной безопасностью и соблюдай правила комендантского часа. Мы должны беречь свою жизнь, чтобы победить в войне!
Ранее мы рассказывали, что делать, если не успеваешь домой до начала комендантского часа.
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