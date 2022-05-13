“Что делать, если я не успеваю домой до комендантского часа?”

Когда-то опоздание было лишь неприятной привычкой наших друзей или нас самих.

Однако с наступлением военных времен к нам пришла важная необходимость быть пунктуальными и соблюдать правила комендантского часа.

Однако что же делать, если понимаешь, что это время пришло, а в свой дом еще долго идти?

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Надежда Матвеева поделилась ценными советами, как поступить, если ты не успеваешь добраться до дома до начала комендантского часа.

Если ты находишься на улице в комендантский час

Самое важное позаботиться сначала о своей безопасности, поэтому передвигайся по освещенному пути, не прячься в темноте и не подсвечивай себе фонариком – могут воспринять как диверсанта.

Лучше самим найти терроборону и объяснить ситуацию. Стоит поднять руки вверх, не лезть в карманы за документами, пока не попросят – это могут расценить попытку достать оружие.

Важно сохранять честность

Не придумывай ничего и тем более не говори, что забыл (-а) или не знали об ограничениях во времени. Это будет очень подозрительным.

Не притворяйся человеком, который имеет право быть на улице ночью (например, работником газовой компании или журналистом) – это проверят.

Носить с собой бумажные документы

Паспорт лучше носить либо бумажный, либо ID-карточку, хотя иногда требуют бумажное приложение и к ней.

Проверить документы в Дії для терробороны сложнее – не всегда у них с собой необходимые технические средства. Так что тебя могут задержать до выяснения личности.

Осторожно с телефоном

Во время проверки не держи в руках телефон. Тебя могут заподозрить в съемке или передаче координат. Звони родным только после того, как предупредишь об этом терроборону.

Кроме того, если история браузера и чаты в телефоне полностью удалены – это вызовет подозрение, что ты диверсант или корректировщик.

Поэтому не следует чистить телефон без лишней необходимости. Так следует делать, только если существует угроза встречи с оккупантами.

Если ты в пути в комендантский час

Следует не останавливаться посреди трассы и не волноваться.

Доезжай до ближайшего блокпоста и спокойно объясни, кто ты и куда направляешься. У тебя проверят документы, машину, вещи, карманы и телефон.

Если в районе опасно, тебя попросят оставаться у блокпоста до окончания комендантского часа. Не нарушай это руководство – тебя могут арестовать, выписать штраф или даже лишить свободы до 5 лет.

Если действия проверяющих были неправомерными, обратись по телефону горячей линии Министерства обороны и ВСУ – 0800 50 04 42.

Напомним, раньше мы рассказывали, что делать, если ты пытаешься жить дальше, но твои радости ранят человека, переживающего горе.