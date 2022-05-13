“Что делать, если я не успеваю домой до комендантского часа?”

телеведущая канала СТБ
Когда-то опоздание было лишь неприятной привычкой наших друзей или нас самих.
Однако с наступлением военных времен к нам пришла важная необходимость быть пунктуальными и соблюдать правила комендантского часа.
Однако что же делать, если понимаешь, что это время пришло, а в свой дом еще долго идти?
Надежда Матвеева поделилась ценными советами, как поступить, если ты не успеваешь добраться до дома до начала комендантского часа.
Самое важное позаботиться сначала о своей безопасности, поэтому передвигайся по освещенному пути, не прячься в темноте и не подсвечивай себе фонариком – могут воспринять как диверсанта.
Лучше самим найти терроборону и объяснить ситуацию. Стоит поднять руки вверх, не лезть в карманы за документами, пока не попросят – это могут расценить попытку достать оружие.
Не придумывай ничего и тем более не говори, что забыл (-а) или не знали об ограничениях во времени. Это будет очень подозрительным.
Не притворяйся человеком, который имеет право быть на улице ночью (например, работником газовой компании или журналистом) – это проверят.
Паспорт лучше носить либо бумажный, либо ID-карточку, хотя иногда требуют бумажное приложение и к ней.
Проверить документы в Дії для терробороны сложнее – не всегда у них с собой необходимые технические средства. Так что тебя могут задержать до выяснения личности.
Во время проверки не держи в руках телефон. Тебя могут заподозрить в съемке или передаче координат. Звони родным только после того, как предупредишь об этом терроборону.
Кроме того, если история браузера и чаты в телефоне полностью удалены – это вызовет подозрение, что ты диверсант или корректировщик.
Поэтому не следует чистить телефон без лишней необходимости. Так следует делать, только если существует угроза встречи с оккупантами.
Если действия проверяющих были неправомерными, обратись по телефону горячей линии Министерства обороны и ВСУ – 0800 50 04 42.
Если действия проверяющих были неправомерными, обратись по телефону горячей линии Министерства обороны и ВСУ – 0800 50 04 42.
Напомним, раньше мы рассказывали, что делать, если ты пытаешься жить дальше, но твои радости ранят человека, переживающего горе.