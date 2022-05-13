“Що робити, якщо я не встигаю додому до комендантської години?”

Колись запізнення було лише неприємною звичкою наших друзів, або і нас самих.

Однак з настанням воєнних часів до нас прийшла важлива необхідність бути пунктуальними та дотримуватися правил комендантської години.

Проте що ж робити, якщо розумієш, що цей час настав, а до своєї домівки ще довго йти?

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Надія Матвєєва поділилася цінними порадами, як діяти, якщо ви не встигаєш дістатися дому до початку комендантської години.

Якщо ти знаходишся на вулиці у комендантську годину

Найважливіше попіклуватись спочатку про свою безпеку, тому пересувайся освітленими шляхами, не ховайся в темряві та не підсвічуй собі ліхтариком – можуть сприйняти за диверсанта.

Краще самим знайти тероборону та пояснити ситуацію. Варто підійняти руки вгору, не лізти в кишені за документами, доки не попросять – це можуть розцінити за спробу дістати зброю.

Важливо зберігати чесність

Не вигадуй нічого і тим більш не кажи, що забув (-ла) чи не знав (-ла) про обмеження в часі. Це буде вкрай підозрілим.

Не прикидайся людиною, яка має право бути на вулиці вночі (наприклад, працівником газової компанії чи журналістом) – це перевірять.

Носити з собою паперові документи

Паспорт краще носити або паперовий, або ID-картку, хоч іноді вимагають паперовий додаток і до неї.

Перевірити документи в Дії для тероборони складніше – не завжди в них з собою необхідні технічні засоби. Тож тебе можуть затримати до з’ясування особи.

Обережно з телефоном

Під час перевірки не тримай в руках телефон. Тебе можуть запідозрити у зйомці або передачі координат. Дзвони рідним тільки після того, як попередиш про це тероборону.

Крім того, якщо історію браузера та чати у телефоні повністю видалено – це викличе підозру, що ти диверсант або коригувальник.

Тож не варто чистити телефон без зайвої потреби. Так варто робити, тільки якщо існує загроза зустрічі з окупантами.

Якщо ти в дорозі у комендантську годину

Варто не зупинятися посеред траси та не хвилюватися.

Доїдь до найближчого блокпосту та спокійно поясни, хто ти та куди прямуєш. У тебе перевірять документи, машину, речі, кишені та телефон.

Якщо в районі небезпечно, тебе попросять залишатися біля блокпоста до закінчення комендантської години. Не порушуй цю настанову – тебе можуть заарештувати, виписати штраф або навіть позбавити волі до 5 років.

Якщо дії людей, які вас перевіряли, були неправомірними, зверніться за телефоном гарячої лінії Міністерства оборони та ЗСУ – 0800 50 04 42.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо ти намагаєшся жити далі, але твої радощі ранять людину, яка переживає горе.