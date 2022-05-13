“Що робити, якщо я не встигаю додому до комендантської години?”

телеведуча каналу СТБ
Колись запізнення було лише неприємною звичкою наших друзів, або і нас самих.
Однак з настанням воєнних часів до нас прийшла важлива необхідність бути пунктуальними та дотримуватися правил комендантської години.
Проте що ж робити, якщо розумієш, що цей час настав, а до своєї домівки ще довго йти?
Надія Матвєєва поділилася цінними порадами, як діяти, якщо ви не встигаєш дістатися дому до початку комендантської години.
Найважливіше попіклуватись спочатку про свою безпеку, тому пересувайся освітленими шляхами, не ховайся в темряві та не підсвічуй собі ліхтариком – можуть сприйняти за диверсанта.
Краще самим знайти тероборону та пояснити ситуацію. Варто підійняти руки вгору, не лізти в кишені за документами, доки не попросять – це можуть розцінити за спробу дістати зброю.
Не вигадуй нічого і тим більш не кажи, що забув (-ла) чи не знав (-ла) про обмеження в часі. Це буде вкрай підозрілим.
Не прикидайся людиною, яка має право бути на вулиці вночі (наприклад, працівником газової компанії чи журналістом) – це перевірять.
Паспорт краще носити або паперовий, або ID-картку, хоч іноді вимагають паперовий додаток і до неї.
Перевірити документи в Дії для тероборони складніше – не завжди в них з собою необхідні технічні засоби. Тож тебе можуть затримати до з’ясування особи.
Під час перевірки не тримай в руках телефон. Тебе можуть запідозрити у зйомці або передачі координат. Дзвони рідним тільки після того, як попередиш про це тероборону.
Крім того, якщо історію браузера та чати у телефоні повністю видалено – це викличе підозру, що ти диверсант або коригувальник.
Тож не варто чистити телефон без зайвої потреби. Так варто робити, тільки якщо існує загроза зустрічі з окупантами.
Якщо дії людей, які вас перевіряли, були неправомірними, зверніться за телефоном гарячої лінії Міністерства оборони та ЗСУ – 0800 50 04 42.
Якщо дії людей, які вас перевіряли, були неправомірними, зверніться за телефоном гарячої лінії Міністерства оборони та ЗСУ – 0800 50 04 42.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо ти намагаєшся жити далі, але твої радощі ранять людину, яка переживає горе.