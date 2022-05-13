Поради

“Що робити, якщо я не встигаю додому до комендантської години?”

Відповідає
Надія Матвєєва
Надія Матвєєва

телеведуча каналу СТБ

Даніела Долотова, редакторка сайту 13 Травня 2022, 22:42
Що робити, якщо не встигаєш додому до комендантської години
Фото: Unsplash

Поради

“Що робити, якщо я не встигаю додому до комендантської години?”
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Надія Матвєєва
Надія Матвєєва
телеведуча каналу СТБ

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