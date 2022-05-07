“Намагаюся жити далі, але мої радощі ранять людину, яка переживає горе. Як з цим бути?”

Військовий психолог
Попри жахливі події, які болять щодня, на фоні буяє життя — красиве, весняне, загадкове. То як бути, якщо з одного боку ти бачиш життя, а з іншого — смерть?
Про це розповість військовий психолог Андрій Козінчук.
— Дійсно, можливі ситуації, коли ми несвідомо ранимо почуття інших людей. У такий час варто розуміти, що почуття одній людини й іншою можуть кардинально різнитися через моменти переживання стресу.
Якщо тебе присоромили за сміх, значить цій людині болить.
Якщо тебе присоромили за сміх, значить цій людині болить.
Не варто виправдовуватися чи пояснювати свою позицію. Краще скажи, що саме зараз у тебе такий стан. Якщо в когось він інший — нічого поганого в цьому немає.
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Психолог каже, що зазвичай люди шукають, на кого можна вилити свій біль. І якщо складається така ситуація у твоєму житті — значить ти став цим терапевтом, що проходив повз і допоміг іншій людині позбутися зайвого емоційного напруження.
В будь-якому випадку, не хейтіть і не захищайте таких людей з солідарності. У солідарності ми маємо працювати й допомагати ЗСУ.
В будь-якому випадку, не хейтіть і не захищайте таких людей з солідарності. У солідарності ми маємо працювати й допомагати ЗСУ.
Для того, аби залишатися ефективними й по-справжньому допомагати Україні та нашій армії, нам усім потрібен відпочинок.
Звісно, влаштовувати у своїй голові дискотеку і не думати про реальність — не вихід, а втеча від усього. Такий стан не є нормальним і залишатися у ньому є небезпечно.
Таким чином ти просто демотивуєш сам себе, не знаходиш ресурсів на життя. Ми маємо робити культ із життя, а не зі смерті.
Яка б це не була робота: волонтерство, кібервійсько, робота пекаря чи журналіста. Ти просто втратиш усі необхідні для країни сили, не встигатимеш відновитися та приносити реальну користь.
До речі, раніше ми розповідали, як правильно підтримати людину, яка переживає горе та які слова не варто говорити ні в якому разі — читай у матеріалі.