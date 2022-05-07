Поради

“Намагаюся жити далі, але мої радощі ранять людину, яка переживає горе. Як з цим бути?”

Відповідає
Андрій Козінчук
Андрій Козінчук

Військовий психолог

Вікторія Мельник, практикантка сайту 07 Травня 2022, 13:00
Що робити, якщо соромлять за мої почуття?
Фото: Unsplash

Поради

“Намагаюся жити далі, але мої радощі ранять людину, яка переживає горе. Як з цим бути?”
Відповідає
Андрій Козінчук
Андрій Козінчук
Військовий психолог

“Подобається дивитися на вбивства російських солдатів та їхні тіла. Чому так і чи це нормально?”
Відповідає
Валентина Паробій
Валентина Паробій
Психотерапевтка

“Погано сплю вночі. Чи є продукти, які можуть покращити сон?”
Відповідає
Анастасія Голобородько
Анастасія Голобородько
Сертифікована нутриціологиня, консультант із харчування, фуд-терапевт

“Що робити, якщо через війну та стрес не йдуть критичні дні або йдуть занадто довго?”
Відповідає
Олексій Нікулін акушер-гінеколог
Олексій Нікулін
Лікар акушер-гінеколог

“Як мені розпізнати хімічну атаку та захистити себе у різних ситуаціях?”
Відповідає
Гліб Репич
Гліб Репич
Кандидат хімічних наук
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