Не картай себе за “шашлики”: виходь на сонечко, це потреба

Військовий психолог Андрій Козінчук розповів про те, як не відчувати провину за власну радість та чому посиденьки з друзями на природі — це цілком прийнятно і важливо.

Так, Козінчук наголошує:

Є бажання, а є потреби.

Українці дуже багато просиділи в підвалах, у метро, в бомбосховищах за двома стінами, і в нас є потреба вийти на сонечко.

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Якщо ваш регіон у безпеці, якщо немає сирен — будь ласка, виходьте на сонечко, радить психолог.

За його словами, нам хочеться посидіти й поласувати шашликом не тому, що це просто радісна подія, а тому, що є потреба.

Це соціалізація, це не про їжу. Це про те, що нам хочеться поговорити.

Психолог наголошує: таке бажання є абсолютно нормальним.

Андрій Козінчук пояснює: якщо вам хочеться радості — це потреба нашої психіки.

Радість — це емоція, це не щось етичне. Це те, чого потребує наш мозок і наша кров.

Тому що гормони щастя, які виділяються, потрібні для забезпечення нашої життєдіяльності. І нам обов’язково треба це робити, переконує Андрій Козінчук.

Але є вина за те, що я тут їм шашлик, а там, у Маріуполі, люди воду з калюж збирають.

Людоньки, від того, що ми не їмо шашлик, страждаємо, уникаємо всього, людям у Маріуполі не легше.

Андрій Козінчук наголошує: підтримати маріупольців стражданнями не вийде. Краще це зробити через нашу діяльність, медійність і посилення нашого ресурсу.

А почуття провини, яке переживає зараз чи не кожен українець, виникає не від того, що ми не в Маріуполі, а від того, що ми не розуміємо, як можемо зарадити, допомогти людям у Маріуполі.

Найгірше, що ми можемо зробити, — це повністю запустити себе, каже психолог.

Не запускайте себе ніколи!

А про те, що робити з почуттям провини; як допомогти людині, що пережила горе, та не зробити тільки гірше, слухай у відео:

Нагадаємо, цьогоріч українцям заборонено ходити до лісу. На порушників чекає покарання, але ти й досі можеш влаштувати пікнік у себе на подвір’ї чи на галявині неподалік дому.