Не кори себя за “шашлыки”: выходи греться на солнце, это потребность

Военный психолог Андрей Козинчук рассказал о том, как не чувствовать вину за радость во время войны и почему посиделки с друзьями на природе — это вполне приемлемо и важно.

Прежде всего, психолог отмечает:

Есть желания, а есть потребности.

Украинцы очень много просидели в подвалах, в метро, в бомбоубежищах, за двумя стенами, и у нас есть потребность выйти на солнышко.

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Если ваш регион находится в безопасности, если там не слышны сирены — пожалуйста, выходите на солнышко, советует психолог.

По его словам, нам хочется посидеть и насладиться шашлыком не потому, что это просто радостное событие, а потому, что есть в этом необходимость.

Это социализация, это не о еде. Это о том, что нам хочется поговорить.

Психолог отмечает: такое желание абсолютно нормально.

Андрей Козинчук объясняет: если нам хочется ощутить радость, это потребность нашей психики.

Радость — это эмоция, это не что-то нравственное. Это то, в чем нуждается наш мозг и наша кровь.

Потому что выделяемые гормоны счастья нужны для обеспечения нашей жизнедеятельности. И нам обязательно нужно это делать, убеждает Андрей Козинчук.

Но есть вина за то, что я здесь ем шашлык, а там, в Мариуполе, люди собирают воду из луж.

Родненькие, от того, что мы не едим шашлык, страдаем, избегаем всего, людям в Мариуполе не легче.

Андрей Козинчук отмечает: поддержать мариупольцев посредством страданий не получится. Лучше это сделать через нашу деятельность, медийность и усиление нашего ресурса.

А чувство вины, которое испытывает сейчас каждый украинец, возникает не потому, что мы не в Мариуполе, а потому что мы не понимаем, как можем помочь людям в Мариуполе.

Худшее, что мы можем сделать, — это полностью запустить себя, говорит психолог.

Не запускайте себя никогда!

А о том, что делать с чувством вины; как помочь человеку, пережившему горе, и не сделать еще хуже, слушай в видео:

Напомним, в этом году украинцам запретили ходить в лес. Нарушителей ждет наказание, но ты до сих пор можешь устроить пикник у себя во дворе или на лужайке недалеко от дома.