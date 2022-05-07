“Пытаюсь жить дальше, но мои радости ранят человека, который переживает горе. Как с этим быть?”

Военный психолог
Несмотря на ужасные события, которые болят каждый день, на фоне изобилует жизнь — красивая, весенняя, загадочная. Как быть, если с одной стороны ты видишь жизнь, а с другой — смерть?
Об этом расскажет военный психолог Андрей Козинчук.
— Действительно возможны ситуации, когда мы бессознательно раним чувства других людей. В это время следует понимать, что чувства одного человека и другого могут кардинально различаться из-за моментов переживания стресса.
Если тебя пристыдили за смех, значит этому человеку болит.
Если тебя пристыдили за смех, значит этому человеку болит.
Не следует оправдываться или объяснять свою позицию. Лучше скажи, что сейчас у тебя такое состояние. Если у кого-то оно другое — ничего плохого в этом нет.
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Психолог говорит, что обычно люди ищут, на кого можно вылить свою боль. И если складывается такая ситуация в твоей жизни — значит, ты стал этим терапевтом, который проходил мимо и помог другому избавиться от лишнего эмоционального напряжения.
В любом случае, не хейтите и не защищайте таких людей из солидарности. Из солидарности мы должны работать и помогать ВСУ.
В любом случае, не хейтите и не защищайте таких людей из солидарности. Из солидарности мы должны работать и помогать ВСУ.
Для того чтобы оставаться эффективными и по-настоящему помогать Украине и нашей армии, нам всем нужен отдых.
Конечно, устраивать в своей голове дискотеку и не думать о реальности — не выход, а бегство от всего. Такое состояние не является нормальным и оставаться в нем опасно.
Таким образом, ты просто демотивируешь сам себя, не находишь ресурсов на жизнь. Мы должны делать культ из жизни, а не из смерти.
Какая бы это ни была работа: волонтерство, кибервойска, работа пекаря или журналиста. Ты просто теряешь все необходимые для страны силы, не успеваешь восстановиться и приносить реальную пользу.
Кстати, раньше мы рассказывали, как правильно поддержать человека, переживающего горе и какие слова не стоит говорить ни в коем случае — читай в материале.