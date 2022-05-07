Советы

“Пытаюсь жить дальше, но мои радости ранят человека, который переживает горе. Как с этим быть?”

Отвечает
Андрей Козинчук
Андрей Козинчук

Военный психолог

Виктория Мельник, практикант сайта Викна-новини 07 мая 2022, 13:00
Что делать, если стыдно за мои чувства?
Фото: Unsplash

Советы

“Пытаюсь жить дальше, но мои радости ранят человека, который переживает горе. Как с этим быть?”
Отвечает
Андрей Козинчук
Андрей Козинчук
Военный психолог

“Нравится смотреть на убийства русских солдат и их тела. Почему так и нормально ли это?”
Отвечает
Валентина Паробий
Валентина Паробий
Психотерапевт

“Плохо сплю ночью. Есть ли продукты, которые могут улучшить сон?”
Отвечает
Анастасія Голобородько
Анастасия Голобородько
Сертифицированный нутрициолог, консультант по питанию, фуд-терапевт

“Что делать, если из-за войны и стресса не идут месячные или идут слишком долго?”
Отвечает
Олексій Нікулін акушер-гінеколог
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Врач акушер-гениколог

“Как мне распознать химическую атаку и защитить себя в разных ситуациях?”
Отвечает
Гліб Репич
Глеб Репич
Кандидат химических наук
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