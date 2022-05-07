“Пытаюсь жить дальше, но мои радости ранят человека, который переживает горе. Как с этим быть?”

Несмотря на ужасные события, которые болят каждый день, на фоне изобилует жизнь — красивая, весенняя, загадочная. Как быть, если с одной стороны ты видишь жизнь, а с другой — смерть?

Об этом расскажет военный психолог Андрей Козинчук.

— Действительно возможны ситуации, когда мы бессознательно раним чувства других людей. В это время следует понимать, что чувства одного человека и другого могут кардинально различаться из-за моментов переживания стресса.

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Если тебя пристыдили за смех, значит этому человеку болит.

Не следует оправдываться или объяснять свою позицию. Лучше скажи, что сейчас у тебя такое состояние. Если у кого-то оно другое — ничего плохого в этом нет.

Психолог говорит, что обычно люди ищут, на кого можно вылить свою боль. И если складывается такая ситуация в твоей жизни — значит, ты стал этим терапевтом, который проходил мимо и помог другому избавиться от лишнего эмоционального напряжения.

В любом случае, не хейтите и не защищайте таких людей из солидарности. Из солидарности мы должны работать и помогать ВСУ.

Для того чтобы оставаться эффективными и по-настоящему помогать Украине и нашей армии, нам всем нужен отдых.

Чего не стоит делать

Бегство от реальности.

Конечно, устраивать в своей голове дискотеку и не думать о реальности — не выход, а бегство от всего. Такое состояние не является нормальным и оставаться в нем опасно.

Находиться в тоске 24/7.

Таким образом, ты просто демотивируешь сам себя, не находишь ресурсов на жизнь. Мы должны делать культ из жизни, а не из смерти.

С головой нырять в работу.

Какая бы это ни была работа: волонтерство, кибервойска, работа пекаря или журналиста. Ты просто теряешь все необходимые для страны силы, не успеваешь восстановиться и приносить реальную пользу.

Кстати, раньше мы рассказывали, как правильно поддержать человека, переживающего горе и какие слова не стоит говорить ни в коем случае — читай в материале.