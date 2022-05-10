Поради

“Я у безпеці, але досі лякаюся гучних звуків, що з цим робити?”

Відповідає
Андрій Жельветро
Андрій Жельветро

Психолог

Вероніка Кононенко, практикантка сайту 10 Травня 2022, 15:00
боюсь гучних звуків

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Поради

“Я у безпеці, але досі лякаюся гучних звуків, що з цим робити?”
Відповідає
Андрій Жельветро
Андрій Жельветро
Психолог

“Турбує біль у грудях? Чому він виникає та коли потрібно звертатися до лікаря?”
Відповідає
Любов Стецюк
Любов Стецюк
Лікар-кардіолог

“Намагаюся жити далі, але мої радощі ранять людину, яка переживає горе. Як з цим бути?”
Відповідає
Андрій Козінчук
Андрій Козінчук
Військовий психолог

“Подобається дивитися на вбивства російських солдатів та їхні тіла. Чому так і чи це нормально?”
Відповідає
Валентина Паробій
Валентина Паробій
Психотерапевтка

“Погано сплю вночі. Чи є продукти, які можуть покращити сон?”
Відповідає
Анастасія Голобородько
Анастасія Голобородько
Сертифікована нутриціологиня, консультант із харчування, фуд-терапевт

“Що робити, якщо через війну та стрес не йдуть критичні дні або йдуть занадто довго?”
Відповідає
Олексій Нікулін акушер-гінеколог
Олексій Нікулін
Лікар акушер-гінеколог
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