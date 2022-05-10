“Я у безпеці, але досі лякаюся гучних звуків, що з цим робити?”

З’явився страх гучних звуків після обстрілів та вибухів? Після травматичних подій, життя під обстрілами, вистрілами та вибухами важко звикнути, що ти у відносній безпеці.

Психіка все одно реагуватиме на гучні звуки, тож така реакція є цілком нормальною. Проте цей страх може заважати життю.

Психолог програми допомоги Все буде добре Андрій Жельветро розповів, що робити, якщо тебе лякають гучні звуки.

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Коли ти перебуваєш у місці бойових дій або коли лунають вибухи десь поблизу, не треба ризикувати, варто одразу діяти за інструкцією.

Якщо лунає сирена — йди в укриття. Якщо чуєш вибухи, ховайся за двома стінами.

Однак якщо ти перебуваєш у відносно безпечному регіоні або за кодоном і продовжуєш лякатися гучних звуків, то треба навчитися правильно на них реагувати.

Дієвий спосіб позбутися страху гучних звуків

Він допоможе усвідомлено пропрацювати і позбутися страху досить швидко. Складається він із декількох етапів.

Попросіть друга, знайомого або члена родини, щоб під час розмови з вами він несподівано створював гучні звуки.

Наприклад, раптово плескати у долоні або вмикати гучний звук на телефоні.

При цьому тобі треба навчитися свідомо контролювати три параметри. Не хвилюйся, якщо виходитиме не одразу.

Перший: дихання. Намагайся не переривати його, не затамовувати. Дихай рівно та спокійно. Другий: тримай плечі розслабленими, не напружуйся. Третій: озвуч вголос, що саме зараз відбувається.

Наприклад, під час розмови друг гучно плескає в долоні, ти дихаєш, свідомо розслабляєш тіло і проговорюєш вголос, що це просто хлопок.

Наступним етапом буде вловлювати гучні звуки, що лякають, самостійно. Наприклад, шум машини на вулиці, сирена швидкої, стукіт від дверей чи падіння важкого предмета.

При цьому обов’язково проговорювати, що це просто машина, це просто двері.

Андрій Жельветро радить повторювати таку вправу від трьох до п’яти разів. Цього буде цілком достатньо, щоб забути про страх гучних звуків.

Адже так ми свідомо перевчаємо мозок, що будь-який гучний звук становить небезпеку.

Якщо ти ще не встиг пропрацювати травму й прилив страху застає тебе раптово, спробуй використати спеціальні техніки заземлення.

Вони допоможуть заспокоїтися і ти зможеш спокійно попрактикувати усвідомлення страху й поступово позбутися його.