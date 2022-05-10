Советы

“Я в безопасности, но до сих пор пугаюсь громких звуков, что с этим делать?”

Отвечает
Андрій Жельветро
Андрей Жельветро

Психолог

Вероника Кононенко, практикантка сайта 10 мая 2022, 15:00
боюсь гучних звуків
Фото: Unsplash

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Советы

“Я в безопасности, но до сих пор пугаюсь громких звуков, что с этим делать?”
Отвечает
Андрій Жельветро
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Психолог

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