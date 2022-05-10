“Я в безопасности, но до сих пор пугаюсь громких звуков, что с этим делать?”

Появился страх громких звуков после обстрелов и взрывов? После травматических событий, жизни под обстрелами, выстрелами и взрывами трудно привыкнуть к относительной безопасности.

Психика все равно будет реагировать на громкие звуки, поэтому такая реакция вполне нормальна. Однако этот страх может мешать нормально жить.

Психолог программы помощи Все буде добре Андрей Жельветро рассказал, что делать, если тебя пугают громкие звуки.

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Когда ты находишься в месте боевых действий или когда раздаются взрывы где-то около тебя, не надо рисковать, следует сразу действовать по инструкции.

Если раздается сирена — иди в укрытие. Если слышишь взрывы — прячься за двумя стенами.

Однако если ты находишься в относительно безопасном регионе или за границей и продолжаешь пугаться громких звуков, то надо научиться правильно на них реагировать.

Действенный способ избавиться от страха громких звуков

Он поможет осознанно проработать и избавиться от страха довольно быстро. Состоит он из нескольких этапов.

Попросите друга, знакомого или члена семьи, чтобы при разговоре с вами он неожиданно создавал громкие звуки.

Например, внезапно хлопал в ладони или включал громкий звук на телефоне.

При этом тебе нужно научиться сознательно контролировать три параметра. Не волнуйся, если выйдет не сразу.

Первый: дыхание. Старайся не прерывать его, не затаивать. Дыши ровно и спокойно. Второй: держи плечи расслабленными, не напрягайся. Третий: озвучь в голос, что сейчас происходит.

Например, при разговоре друг громко хлопает в ладони. Ты дышишь, сознательно расслабляешь тело и проговариваешь вслух, что это просто хлопок.

На следующем этапе тебе предстоит улавливать пугающие громкие звуки самостоятельно. Например, шум машины на улице, сирена скорой, хлопок от двери или падение тяжелого предмета.

При этом обязательно говорить, что это просто машина, это просто дверь.

Андрей Жельветро советует повторять такое упражнение от трех до пяти раз. Этого будет вполне достаточно, чтобы забыть о страхе громких звуков.

Ведь таким образом мы сознательно переучиваем мозг, что любой громкий звук не несет опасность.

Если ты еще не успел проработать травму и прилив страха настигает тебя внезапно, попробуй использовать специальные техники заземления.

Они помогут успокоиться, и ты сможешь спокойно попрактиковать осознание страха и постепенно избавиться от него.