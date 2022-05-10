“Я в безопасности, но до сих пор пугаюсь громких звуков, что с этим делать?”

Психолог
Появился страх громких звуков после обстрелов и взрывов? После травматических событий, жизни под обстрелами, выстрелами и взрывами трудно привыкнуть к относительной безопасности.
Психика все равно будет реагировать на громкие звуки, поэтому такая реакция вполне нормальна. Однако этот страх может мешать нормально жить.
Психолог программы помощи Все буде добре Андрей Жельветро рассказал, что делать, если тебя пугают громкие звуки.
Когда ты находишься в месте боевых действий или когда раздаются взрывы где-то около тебя, не надо рисковать, следует сразу действовать по инструкции.
Если раздается сирена — иди в укрытие. Если слышишь взрывы — прячься за двумя стенами.
Если раздается сирена — иди в укрытие. Если слышишь взрывы — прячься за двумя стенами.
Однако если ты находишься в относительно безопасном регионе или за границей и продолжаешь пугаться громких звуков, то надо научиться правильно на них реагировать.
Он поможет осознанно проработать и избавиться от страха довольно быстро. Состоит он из нескольких этапов.
Например, внезапно хлопал в ладони или включал громкий звук на телефоне.
При этом тебе нужно научиться сознательно контролировать три параметра. Не волнуйся, если выйдет не сразу.
Например, при разговоре друг громко хлопает в ладони. Ты дышишь, сознательно расслабляешь тело и проговариваешь вслух, что это просто хлопок.
При этом обязательно говорить, что это просто машина, это просто дверь.
При этом обязательно говорить, что это просто машина, это просто дверь.
Андрей Жельветро советует повторять такое упражнение от трех до пяти раз. Этого будет вполне достаточно, чтобы забыть о страхе громких звуков.
Ведь таким образом мы сознательно переучиваем мозг, что любой громкий звук не несет опасность.
Если ты еще не успел проработать травму и прилив страха настигает тебя внезапно, попробуй использовать специальные техники заземления.
Они помогут успокоиться, и ты сможешь спокойно попрактиковать осознание страха и постепенно избавиться от него.