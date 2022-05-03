Хочеш допомогти ЗСУ — врівноваж себе. Психологи СТБ безкоштовно надають допомогу

Для того щоб допомагати армії словом і ділом, насамперед треба бути впевненим(-ою) у стабільності свого психологічного стану.

Якщо тебе турбує почуття провини, злість, перевтома, питання, як вберегти дитячу психіку або як жити далі, то варто не мучити себе ними. Краще звернутися до спеціаліста.

Для цього працює команда психологів від СТБ в благодійній програмі підтримки Все буде добре.

Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Консультують відомі українські фахівці: Дмитро Карпачов, Андрій Жельветро та Світлана Арефанія.

На сесії, що триває 30 хвилин, в режимі онлайн психологи програми Все буде добре можуть допомогти, відповісти на питання, що турбують. Така консультація є абсолютно безкоштовною.

Для того щоб отримати допомогу такого фахівця, треба лише поставити своє запитання в чат-бот Telegram.

Після того, як ви подасте заявку, з вами обов’язково сконтактують, щоб узгодити час та день консультації.

Команда психологів СТБ, проекту Все буде добре вже відповіла на багато питань, які часто турбують українців. Серед них:

чому евакуація лише допоможе ЗСУ;

чому дитина малює війну і що з цим робити;

як жити в окупації;

чи варто витрачати ресурси на суперечки з родичами з Росії та багато іншого.

Важливо не соромитися ставити питання, адже те, що турбує вас, може турбувати тисячі інших людей.

Своєю сміливістю заговорити ви можете врятувати когось від глибокої емоційної кризи та дати підтримку іншим. Вони зрозуміють, що не самотні у своїх переживаннях або емоційному вигоранні.

Українські спеціалісти працюють постійно, щоб жоден українець не почувався самотнім або непотрібним.

Можливостей, з ким поділитися своїм болем, є багато, не лише в рамках телевізійних проектів. І пам’ятайте, що будь-який ваш біль важливий. Болю, який не на часі, не існує.

Психологи безкоштовно надають консультації, звертайся до них за потреби. Адже так можна зробити свій важливий внесок у перемогу України.