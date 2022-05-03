Хочешь помочь ВСУ — успокой себя. Психологи СТБ бесплатно оказывают помощь

Для того чтобы помогать армии словом и делом, в первую очередь нужно быть уверенным в стабильности своего психологического состояния.

Если тебя беспокоит чувство вины, злоба, переутомление, вопросы, как уберечь детскую психику от травм войны или как жить дальше, то не нужно изводить себя ими, а лучше обратиться к специалисту.

Для этого работает команда психологов от СТБ в благотворительной программе поддержки Все будет хорошо.

Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Консультируют известные украинские специалисты Дмитрий Карпачев, Андрей Жельветро и Светлана Арефания.

На сессии, продолжающейся 30 минут, в режиме онлайн психологи программы Все будет хорошо могут помочь и ответить на вопросы, которые тебя беспокоят. Такая консультация абсолютно бесплатная.

Для того чтобы получить помощь такого специалиста, нужно всего лишь задать свой вопрос в чат-бот Telegram.

После того как подашь заявку, с тобой обязательно свяжутся, чтобы согласовать время и день консультации.

Команда психологов СТБ проекта Все будет хорошо уже ответила на многие частозадаваемые вопросы, которые беспокоят украинцев. Среди них:

почему эвакуация только поможет ВСУ;

почему ребенок рисует войну и что с этим делать;

как жить в оккупации;

стоит ли тратить ресурсы на споры с родственниками из России и многое другое.

Важно не стесняться задавать вопросы, ведь то, что беспокоит тебя, может беспокоить тысячи других людей.

Своей смелостью заговорить ты можешь спасти кого-то от глубокого эмоционального кризиса и дать поддержку другим в том, что они не одиноки в своих переживаниях или эмоциональном выгорании.

Украинские специалисты работают постоянно, чтобы ни один украинец не чувствовал себя одиноким или ненужным.

Возможностей, с кем поделиться своей болью много, не только в рамках телевизионных проектов. И помни, что любая твоя боль важна. Боли, которая не ко времени, не существует.

Психологи бесплатно проводят консультации, но очень важно обращаться к ним. Ведь только так ты сможешь внести свой вклад в победу Украины.