Хочешь помочь ВСУ — успокой себя. Психологи СТБ бесплатно оказывают помощь

Для того чтобы помогать армии словом и делом, в первую очередь нужно быть уверенным в стабильности своего психологического состояния.
Если тебя беспокоит чувство вины, злоба, переутомление, вопросы, как уберечь детскую психику от травм войны или как жить дальше, то не нужно изводить себя ими, а лучше обратиться к специалисту.
Для этого работает команда психологов от СТБ в благотворительной программе поддержки Все будет хорошо.
Консультируют известные украинские специалисты Дмитрий Карпачев, Андрей Жельветро и Светлана Арефания.
Консультируют известные украинские специалисты Дмитрий Карпачев, Андрей Жельветро и Светлана Арефания.
На сессии, продолжающейся 30 минут, в режиме онлайн психологи программы Все будет хорошо могут помочь и ответить на вопросы, которые тебя беспокоят. Такая консультация абсолютно бесплатная.
Для того чтобы получить помощь такого специалиста, нужно всего лишь задать свой вопрос в чат-бот Telegram.
После того как подашь заявку, с тобой обязательно свяжутся, чтобы согласовать время и день консультации.
Команда психологов СТБ проекта Все будет хорошо уже ответила на многие частозадаваемые вопросы, которые беспокоят украинцев. Среди них:
Важно не стесняться задавать вопросы, ведь то, что беспокоит тебя, может беспокоить тысячи других людей.
Своей смелостью заговорить ты можешь спасти кого-то от глубокого эмоционального кризиса и дать поддержку другим в том, что они не одиноки в своих переживаниях или эмоциональном выгорании.
Украинские специалисты работают постоянно, чтобы ни один украинец не чувствовал себя одиноким или ненужным.
Возможностей, с кем поделиться своей болью много, не только в рамках телевизионных проектов. И помни, что любая твоя боль важна. Боли, которая не ко времени, не существует.
Психологи бесплатно проводят консультации, но очень важно обращаться к ним. Ведь только так ты сможешь внести свой вклад в победу Украины.