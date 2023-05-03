Третій наліт за тиждень! Вночі ворог знову атакував Київ та Дніпро

У ніч на середу, 3 травня, відбулась чергова нічна атака на Київ. Це вже третя атака по столиці за останній тиждень.

Про вибухи у Києві сьогодні вночі та їхні наслідки – читай у матеріалі.

Нічна атака на Київ

Цього разу по Києву ворог вдарив з дронів. Попередньо, були використані іранські безпілотники Shahed.

При цьому, сили ППО виявили та знешкодили усі ворожі цілі, що прямували на Київ.

Звичайною та незмінною залишається і тактика противника — з настанням темного часу доби, країна-терорист запустила свої баражуючі боєприпаси з різних напрямків.

Дякуючи ЗСУ, минулося без жертв та руйнувань. Про це повідомляють у КМВА і додають, що інформація уточнюється.

Вибухи у Дніпрі

Протягом ночі лунали також вибухи у Дніпрі. Сили ППО збили над Днiпропетровщиною сім ворожих дронів.

Водночас один Shahed-136 все ж дiстався цiлi. Унаслідок прильоту в Дніпрі пошкоджена адмінбудівля. Там виникла пожежа, повідомляє чільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, на мiсцi влучання ще працюють рятувальники. Наслiдки атаки уточнюються.

Вибухи на Кіровоградщині

Також неспокійно було на Кіровоградщині. Там зафіксовані прильоти, повідомляє чільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

Близько третьої ранку одразу три шахеди Герань-2 атакували нафтобазу в обласному центрі.

На щастя, минулося без жертв. Інформація про пошкодження уточнюється.

Загалом, як повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ, цієї ночі окупанти застосували до 26 ударних дронів Shahed-136/131. Наші військові знешкодили 21 з них.

Дрони-камікадзе росіяни запускали з північного напрямку (Брянська область) та з Півдня – східне узбережжя Азовського моря.

А про масовану атаку по Україні 1 травня та її наслідки читай за посиланням.