Друга поспіль за останні три дні! Що відомо про нічну масовану атаку на Україну 1 травня та ситуацію в столиці

Доки Українці оплакують трагедію в Умані, вороги здійснюють нові атаки. Сьогодні, близько 2:30 ночі, ворог здійснив чергову масовану повітряну атаку України. Це стало другою масштабною повітряною атакою за останні три дні.

Оперативну інформацію про масовану ракетну атаку та ситуацію в Києві: скільки було випущено ракет, скільки з них вдалося знешкодити та чи є руйнування в столиці, читай далі.

Масована ракетна атака по Україні в ніч на 1 травня

Цієї ночі окупанти атакували Україну з літаків стратегічної авіації — дев’яти Ту-95 з району Оленєгорськ (Мурманська обл.) та двох Ту-160 із району Каспійського моря.

Загалом було випущено 18 крилатих ракет повітряного базування Х-101 та Х-555. Як повідомляє головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, ППО змогло знищити 15 із них.

Речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат у телемарафоні додав, що окупанти вдарили б більшою кількістю ракет, якби могли собі дозволити.

Одним з наслідків масованої атаки є пошкодження мережевої інфраструктури у Дніпропетровській та Херсонській областях. На об’єктах, які генерують електроенергію, пошкоджень не зафіксовано. Вони прийшлися на розподільні мережі, повідомляють в міністерстві енергетики України. Внаслідок атаки знеструмлено частину споживачів м. Дніпра та області. Ускладнилась ситуація з електропостачанням на Херсонщині. У місті знеструмлено понад 11 тис. абонентів та ще 7,1 тис. — в області. Очікується, що повне усунення пошкоджень триватиме кілька діб.

Робота ППО в Києві

Столицю вороги атакували комплексно — крилатими ракетами та дронами одночасно, тож тривога в Києві тривала близько трьох годин. На щастя, за даними КМВА, сили ППО знешкодили усі ворожі ракети та БПЛА над столицею.

Станом на зараз, за оперативними зведеннями, жертв серед цивільного населення та руйнувань житлових об’єктів чи інфраструктури не зафіксовано.

У військовій адміністрації Києва вкотре нагадують не нехтувати сигналами повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки.

Удар цієї ночі взяли на себе жителі Донецької області. Деталі про жорстокий обстріл Павлограда читай у матеріалі.

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