Війна в Україні

Жорстокий обстріл Павлограда — десятки понівечених будинків та постраждалих, зокрема дітей

Олена Яковлєва, випускова редакторка сайту 01 Травня 2023, 08:34
Жорстокий обстріл Павлограда — десятки понівечених будинків та постраждалих, зокрема дітей

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