Жорстокий обстріл Павлограда — десятки понівечених будинків та постраждалих, зокрема дітей

Уночі росіяни здійснили чергову масовану ракетну атаку на Україну. Неспокійна ніч була для Дніпропетровської області.
Попри те, що військові повітряного командування Схід збили сім ворожих ракет, було зафіксовано влучання в Павлоград.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак. Читай про наслідки російського обстрілу цієї ночі.
— У Павлограді пошкоджено промислове підприємство. Там сталася пожежа, яку рятувальники вже приборкали.
У житловому районі понівечено 19 багатоповерхівок, 25 приватних будинків, шість закладів шкільної та дошкільної освіти, п’ять магазинів, — написав Лисак.
У житловому районі понівечено 19 багатоповерхівок, 25 приватних будинків, шість закладів шкільної та дошкільної освіти, п’ять магазинів, — написав Лисак.
За попередньою інформацією, постраждали 25 людей, зокрема троє дітей.
Також були влучання в громади Павлоградського району:
Фото: голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак / Telegram
Влада закликає українців не ігнорувати сирени та щоразу ховатися, щоб зберегти життя. Онлайн-карта повітряної тривоги в Україні підкаже тобі, у якій області зараз може бути небезпечно.
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