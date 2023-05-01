Уночі росіяни здійснили чергову масовану ракетну атаку на Україну. Неспокійна ніч була для Дніпропетровської області.

Попри те, що військові повітряного командування Схід збили сім ворожих ракет, було зафіксовано влучання в Павлоград.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак. Читай про наслідки російського обстрілу цієї ночі.

Павлоград: вибухи в місті 30 квітня

— У Павлограді пошкоджено промислове підприємство. Там сталася пожежа, яку рятувальники вже приборкали.

У житловому районі понівечено 19 багатоповерхівок, 25 приватних будинків, шість закладів шкільної та дошкільної освіти, п’ять магазинів, — написав Лисак.

За попередньою інформацією, постраждали 25 людей, зокрема троє дітей.

Також були влучання в громади Павлоградського району:

у Вербківській — пошкоджено майже 40 житлових будинків;

у Юр’ївській — два;

у Межиріцькій — пошкоджено школу.

Нічний обстріл Павлограда: фото

Жорстокий обстріл Павлограда — десятки понівечених будинків та постраждалих, зокрема дітей / 3 Фотографії

Фото: голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак / Telegram

Влада закликає українців не ігнорувати сирени та щоразу ховатися, щоб зберегти життя. Онлайн-карта повітряної тривоги в Україні підкаже тобі, у якій області зараз може бути небезпечно.

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