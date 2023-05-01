Ночью россияне совершили очередную массированную ракетную атаку на Украину. Неспокойная ночь была для Днепропетровской области.

Несмотря на то, что военные воздушного командования Восток сбили семь вражеских ракет, было зафиксировано попадание в Павлоград.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак. Читай о последствиях российских обстрелов этой ночью.

Павлоград: взрывы в городе 30 апреля

— В Павлограде повреждено промышленное предприятие. Там произошел пожар, который спасатели уже потушили.

В жилом районе изуродовано 19 многоэтажек, 25 частных домов, шесть учреждений школьного и дошкольного образования, пять магазинов, — написал Лысак.

По предварительной информации, пострадали 25 человек, в том числе трое детей.

Также были попадания в общины Павлоградского района:

в Вербковской — повреждено почти 40 жилых домов;

в Юрьевской — два;

в Межирицкой — повреждена школа.

Ночной обстрел Павлограда: фото

Жестокий обстрел Павлограда — десятки поврежденных домов и пострадавших, в том числе, детей / 3 Фотографии

Фото: глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак / Telegram

Власти призывают украинцев не игнорировать сирены и каждый раз прятаться, чтобы сохранить жизнь. Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине подскажет тебе, в какой области сейчас может быть опасно.

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