Жестокий обстрел Павлограда — десятки поврежденных домов и пострадавших, в том числе, детей

Ночью россияне совершили очередную массированную ракетную атаку на Украину. Неспокойная ночь была для Днепропетровской области.
Несмотря на то, что военные воздушного командования Восток сбили семь вражеских ракет, было зафиксировано попадание в Павлоград.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак. Читай о последствиях российских обстрелов этой ночью.
— В Павлограде повреждено промышленное предприятие. Там произошел пожар, который спасатели уже потушили.
В жилом районе изуродовано 19 многоэтажек, 25 частных домов, шесть учреждений школьного и дошкольного образования, пять магазинов, — написал Лысак.
По предварительной информации, пострадали 25 человек, в том числе трое детей.
Также были попадания в общины Павлоградского района:
Фото: глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак / Telegram
Власти призывают украинцев не игнорировать сирены и каждый раз прятаться, чтобы сохранить жизнь. Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине подскажет тебе, в какой области сейчас может быть опасно.
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