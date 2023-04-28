Російський терор мирного населення України не вщухає ні на мить. Щодня росіяни демонструють своє звіряче нутро, проливають кров, руйнують, вбивають та калічать. Вранці 28 квітня Росія здійснила масовану атаку на Україну. Російські військові влучили у багатоповерхівку в Умані Черкаської області.

Умань: вибухи сьогодні, 28 квітня 2023

Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив про два влучання: у багатоповерхівку та складські приміщення. Житловий будинок частково зруйнований. В Умані оголосили триденну жалобу за загиблими внаслідок російської агресії.

Оновлено 10:05. За словами Ігоря Клименка, кількість загиблих в Умані зросла.

— На жаль, кількість загиблих в Умані зросла. Щойно рятувальники дістали з-під завалів ще три тіла загиблих уманчан. Всього десять жертв російської агресії станом на 10:05, — сказав він Ігор.

Оновлено 9:50. За словами Ігоря Клименка, відомо про дев’ятеро загиблих унаслідок атаки на Умань.

Оновлено 9:30. В ефірі телемарафону Єдині новини Ігор Клименко повідомив про сімох загиблих внаслідок ракетного удару по Умані, серед них є дитина. За його словами, в будинку в Умані практично знищений перший під’їзд.

— За попередніми даними, там проживало 109 осіб — 46 квартир, із яких 27 повністю знищено. Приблизно розбір завалів займе добу, — заявив Ігор Клименко.

Станом на 9:00 відомо про шістьох загиблих. Ще дев’ять людей перебувають у лікарні. Трьох дітей вдалося врятувати, про це повідомив голова МВС Ігор Клименко.

Люди діляться кадрами у соціальних мережах, на яких видно руйнування. У декого у квартирі вибило вікна, вони отримали поранення. Зазначають, що вдома спали діти.

На місці влучання триває рятувальна операція. Слідчо-оперативні групи та криміналісти фіксують черговий воєнний злочин Росії проти цивільних людей і документують наслідки ракетного удару.

Ракетний удар по Умані 28 квітня 2023: фото

Вчергове ракетою у багатоповерхівку! Наслідки жахливого обстрілу Умані та кількість жертв атаки / 6 Фотографій

Масована атака на Україну 28 квітня 2023: реакція Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський прокоментував масовану атаку на Україну:

— Цієї ночі ворог знову атакував Україну ракетами та БПЛА. Мішені терористів — мирні люди та об’єкти. Унаслідок ракетного удару по Умані пошкоджено близько десяти багатоквартирних будинків.

В одному з них знищено цілий під’їзд. Під завалами залишаються люди. На жаль, є постраждалі та загиблі, серед них дитина.

У Дніпрі обстріл терористів забрав життя дитини. Мої співчуття всім, хто втратив своїх рідних і близьких через російський терор.

Дякую нашим Повітряним силам, нашим зенітникам, усім, хто допомагає долати наслідки ворожих атак, усім, хто захищає наших людей.

Цей російський терор має отримати справедливу відповідь від України та світу. І отримає. Кожна така атака, кожне зло проти нашої країни і людей наближає державу-терориста лише до провалу й покарання, а не навпаки, як вони думають. Ми не забудемо жоден злочин, не дамо жодному окупанту уникнути відповідальності.

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Кількість збитих ракет над Україною 28 квітня 2023

— Близько четвертої години ранку російські окупанти атакували Україну із літаків стратегічної авіації Ту-95 району Каспійського моря. Підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗС України у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони знищено 21 із 23 крилатих ракет Х-101/Х-555, а також два БпЛА оперативно-тактичного рівня, — повідомляє головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Telegram.

Залужний зазначив, що цілі знищено у зонах відповідальності повітряних командувань Центр, Схід і Південь.

Жахливий ранок був сьогодні і в інших регіонах України. Раніше ми розповідали про обстріл Дніпропетровщини 28 квітня 2023.

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Фото: Нацполіція Черкаської області, МВС України, Володимир Зеленський