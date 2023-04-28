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Вибухи у Києві сьогодні: на столицю летіли 11 ракет

Марія Бєляєва, випускова редакторка сайту 28 Квітня 2023, 08:40
Атака по Києву
Фото: Getty Images

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