Вибухи у Києві сьогодні: на столицю летіли 11 ракет

У ніч проти п’ятниці, 28 квітня, російські окупанти випустили по Києву понад десять ракет та два дрони. Про це повідомив голова КМВА Сергій Попко.

На щастя, українські сили ППО спрацювали добре. Про нічну атаку по Києву сьогодні читай далі.

Київ: вибухи 28 квітня

За даними столичної влади, сили ППО збили 11 ракет і два дрони.

— Після паузи тривалістю 51 день ворог завдав чергового ракетного удару по Києву. (Останній ракетний обстріл столиці був 9.03.2023). За попередніми даними, в районі повітряного простору Києва було знищено 11 крилатих ракет, — повідомив Попко.

Попередньо, росіяни гатили з літаків стратегічної авіації Ту-95 з району Каспійського моря.

Також було збито два дрони. А через падіння уламків в Оболонському районі Києва перебито локальну лінію електромереж та пошкоджено дорогу.

На щастя, минулося без жертв серед цивільного населення та серйозних руйнувань.

Атака по Київщині

Неспокійно було на Київщині. Зокрема, у місті Українка. Там внаслідок падіння уламків російської ракети є влучання в багатоповерхівку. Пошкоджено кілька квартир.

Постраждала дитина, 13-річна дівчинка. Її доправили в Охматдит.

Наслідки обстрілу Українки на Київщині: фото

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