Взрывы в Киеве сегодня: на столицу летели 11 ракет

В ночь на пятницу, 28 апреля, российские оккупанты выпустили по Киеву более десяти ракет и два дрона. Об этом сообщил глава КМВА Сергей Попко.

К счастью, украинские силы ПВО сработали хорошо. О ночной атаке по Киеву сегодня читай дальше.

Киев: взрывы 28 апреля

По данным столичных властей, силы ПВО сбили 11 ракет и два дрона.

— После паузы продолжительностью в 51 день враг нанес очередной ракетный удар по Киеву. (Последний ракетный обстрел столицы был 9.03.2023). По предварительным данным, в районе воздушного пространства Киева было уничтожено 11 крылатых ракет, — сообщил Попко.

Предварительно, россияне били из самолетов стратегической авиации Ту-95 из района Каспийского моря.

Также были сбиты два дрона. А из-за падения осколков в Оболонском районе Киева перебита локальная линия электросетей и повреждена дорога.

К счастью, обошлось без жертв среди мирного населения и серьезных разрушений.

Атака по Киевской области

Неспокойно было и в Киевской области. В частности, в городе Украинка. Там обломки российской ракеты попали в многоэтажку. Повреждены несколько квартир.

Пострадал ребенок. Девочку доставили в Охматдет.

Последствия обстрела Украинки в Киевской области: фото

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