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Кассетные, обломочные и фугасные: какими ракетами Россия бомбит Украину

Даниэла Долотова, редактор сайта 29 декабря 2022, 11:30
Якими ракетами Росія бомбить Україну
Фото: Pixabay, Unsplash, Telegram

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