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Ракеты Калибр: характеристики снарядов, которые россияне выпускают по Украине

Анна Голишевская, редактор сайта 22 октября 2022, 13:15
Ракети Калібр
Фото: Генеральный штаб ВСУ

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