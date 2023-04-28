В очередной раз ракетой в многоэтажку! Последствия ужасного обстрела Умани и количество жертв атаки

Российский террор мирного населения Украины не утихает ни на минуту. Каждый день россияне демонстрируют свою зверскую сущность, проливают кровь, разрушают, убивают и калечат. Утром 28 апреля Россия совершила массированную атаку на Украину. Российские военные попали в многоэтажку в Умани Черкасской области.

Умань: взрывы сегодня, 28 апреля 2023

Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил о двух попаданиях: в многоэтажку и складские помещения. Жилой дом частично разрушен. В Умани объявлен трехдневный траур по погибшим в результате российской агрессии.

Обновлено 12:00. В министерстве внутренних дел сообщили об 11 погибших, среди них двое десятилетних детей. Девять граждан госпитализированы.

— Мы развернули штаб, палатки, где наши граждане из соседних домов и из дома, который пострадал больше всего, могут переждать пока местные власти им предоставят места для приюта. Местные власти обеспечили каждого продуктами. Также работает горячая линия, куда могут обратиться родные и близкие тех граждан, которые проживали в этом и других домах, которые пострадали в этом районе, — рассказал Игорь Клименко.

Телефоны горячей линии:

380969112911

380991868871

380991842843

Обновлено 10:05. По словам Игоря Клименко, количество погибших в Умани выросло.

— К сожалению, количество погибших в Умани выросло. Только что спасатели достали из-под завалов еще три тела погибших жителей Умани. Всего десять жертв российской агрессии по состоянию на 10:05, — сказал он.

Обновлено 9:50. По словам Игоря Клименко, известно о девяти погибших в результате атаки на Умань.

Обновлено 9:30. В эфире телемарафона Єдині новини Игорь Клименко сообщил о семи погибших в результате ракетного удара по Умани, среди них есть ребенок. По его словам, в доме в Умани практически уничтожен первый подъезд.

— По предварительным данным, там проживало 109 человек — 46 квартир, из которых 27 полностью уничтожены. Приблизительно разбор завалов займет сутки, — заявил Игорь Клименко.

По состоянию на 9:00 известно о шести погибших. Еще девять человек находятся в больнице. Трех детей удалось спасти, об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.

Люди делятся кадрами в социальных сетях, на которых видны разрушения. У некоторых в квартире выбило окна, они получили ранения. Отмечают, что дома спали дети.

На месте попадания идет спасательная операция. Следственно-оперативные группы и криминалисты фиксируют очередное военное преступление России против гражданских людей и документируют последствия ракетного удара.

Ракетный удар по Умани 28 апреля 2023 года

В очередной раз ракетой в многоэтажку! Последствия ужасного обстрела Умани и количество жертв атаки / 11 Фотографий

Атака на Украину 28 апреля 2023 года: реакция Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал массированную атаку на Украину:

— Этой ночью враг снова атаковал Украину ракетами и БпЛА. Мишени террористов — мирные люди и объекты. В результате ракетного удара по Умани повреждено около десяти многоквартирных домов.

В одном из них уничтожен целый подъезд. Под завалами остаются люди. К сожалению, есть пострадавшие и погибшие, в том числе ребенок.

В Днепре обстрел террористов забрал жизнь ребенка. Мои соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких из-за российского террора.

Выражаю благодарность нашим Воздушным силам, нашим зенитчикам, всем, кто помогает преодолевать последствия вражеских атак, всем, кто защищает наших людей.

Этот российский террор должен получить справедливый ответ от Украины и мира. И получит. Каждая такая атака, каждое зло против нашей страны и людей приближает государство-террориста только к провалу и наказанию, а не наоборот, как они думают. Мы не забудем ни одно преступление, не дадим ни одному оккупанту избежать ответственности.

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Количество сбитых ракет над Украиной 28 апреля 2023

— Около четырех часов утра российские оккупанты атаковали Украину с самолетов стратегической авиации Ту-95 района Каспийского моря. Подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных сил ВС Украины во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны уничтожены 21 из 23 крылатых ракет Х-101/Х-555, а также два БПЛА оперативно-тактического уровня, — сообщает главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Telegram.

Залужный отметил, что цели уничтожены в зонах ответственности воздушных командований Центр, Восток и Юг.

Ужасное утро было сегодня и в других регионах Украины. Ранее мы рассказывали об обстреле Днепропетровской области 28 апреля 2023 года.

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Фото: Нацполиция Черкасской области, МВС Украины, Владимир Зеленский, журналист Фактов ICTV Егор Ромахло