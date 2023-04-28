Война в Украине

Погибли двухлетний ребенок и женщина: Россия атаковала ракетами Днепр

Богдана Макалюк, редактор сайта 28 апреля 2023, 08:45
Дніпро вибухи сьогодні: наслідки атаки 28 квітня 2023

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