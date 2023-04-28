В ночь на 28 апреля по всей территории Украины прозвучал сигнал воздушной тревоги. Враг не перестает атаковать мирное население ночью. Под утро российская армия совершила массированную атаку на Днепропетровскую область.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщает, что наши защитники с воздушного командования Восток сбили семь крылатых ракет.

Днепр: обстрел сегодня, 28 апреля 2023

В результате российской атаки на Днепр утром 28 апреля разрушен частный дом.

Погибли двухлетняя девочка и 31-летняя женщина. Три человека пострадали.

58-летнего мужчину и 57-летнюю женщину в состоянии средней тяжести доставили в больницу. Еще один 31-летний мужчина будет лечиться амбулаторно.

Также оккупанты разрушили здание частного предприятия, в результате чего начался пожар. Кроме этого, работники ГСЧС тушили пламя на строительной базе.

Пострадала 70-летняя женщина. Врачи оказали ей помощь, от пережитого будет приходить в себя дома.

Ночью накануне ужасной атаки враг обстрелял Красногригорьевскую общину Никопольского района. К счастью, тогда никто не пострадал.

Обстрел Днепра 28 апреля 2023 года: фото

Погибли двухлетний ребенок и женщина: Россия атаковала ракетами Днепр / 4 Фотографии

Количество сбитых ракет над Украиной 28 апреля 2023

— Силы обороны уничтожили 21 из 23 ракет, а также два БпЛА, запущенные врагом сегодня ночью, — сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный

Россияне атаковали Украину с самолетов стратегической авиации Ту-95 с района Каспийского моря.

Россия ежедневно наносит удары по Украине с ужасающими последствиями. Ранее мы рассказывали об обстреле Николаева 27 апреля.

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Фото: Сергей Лысак