Россия ударила по Николаеву из Калибров: более 20 раненых, есть погибший

Российские военные непрерывно продолжают террор мирного населения. Каждый день они совершают военные преступления и не меняют своей тактики — подло атакуют ночью.

В ночь на 27 апреля российские военные обстреляли Николаев. Около 01:00 в Николаевской области была объявлена воздушная тревога. Враг атаковал Николаев с применением ракет типа Калибр.

Николаев: обстрел сегодня, 27 апреля, и его последствия

Одна из ракет попала в многоэтажное здание, две — в частные дома. В результате обстрела Николаева 23 человека получили ранения, среди них один ребенок. К сожалению, один человек погиб.

По данным ОК Юг, враг атаковал Николаев Калибрами из акватории Черного моря. Четыре ракеты были направлены с использованием особенностей местности и изменений траектории для усложнения обнаружения.

Учитывая, что это высокоточное оружие, работающее по координатам наведения, — очевидный факт террора мирного населения, — говорится в сообщении.

Вражеские ракеты разрушили один частный дом, другой — поврежден, существенные разрушения получили жилая многоэтажка и историческое здание. Пожар оперативно ликвидирован, сейчас идет разбор конструкций.

Обстрел Николаева 27 апреля 2023 года: фото

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Обстрел Николаева 27 апреля: реакция Владимира Зеленского

— Страна-оккупант ни на день не перестает доказывать, что основная цель этой войны — террор и уничтожение украинцев и всего украинского.

Это очередное преступление против человечности не сойдет с рук террористам. Найдем всех виновных. За все будет ответственность, — написал он.

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Фото: ОК ЮГ, журналист Факты ICTV Даниил Слиж