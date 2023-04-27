Россия ударила по Николаеву из Калибров: более 20 раненых, есть погибший

Российские военные непрерывно продолжают террор мирного населения. Каждый день они совершают военные преступления и не меняют своей тактики — подло атакуют ночью.
В ночь на 27 апреля российские военные обстреляли Николаев. Около 01:00 в Николаевской области была объявлена воздушная тревога. Враг атаковал Николаев с применением ракет типа Калибр.
Одна из ракет попала в многоэтажное здание, две — в частные дома. В результате обстрела Николаева 23 человека получили ранения, среди них один ребенок. К сожалению, один человек погиб.
По данным ОК Юг, враг атаковал Николаев Калибрами из акватории Черного моря. Четыре ракеты были направлены с использованием особенностей местности и изменений траектории для усложнения обнаружения.
Учитывая, что это высокоточное оружие, работающее по координатам наведения, — очевидный факт террора мирного населения, — говорится в сообщении.
Учитывая, что это высокоточное оружие, работающее по координатам наведения, — очевидный факт террора мирного населения, — говорится в сообщении.
Вражеские ракеты разрушили один частный дом, другой — поврежден, существенные разрушения получили жилая многоэтажка и историческое здание. Пожар оперативно ликвидирован, сейчас идет разбор конструкций.
— Страна-оккупант ни на день не перестает доказывать, что основная цель этой войны — террор и уничтожение украинцев и всего украинского.
Это очередное преступление против человечности не сойдет с рук террористам. Найдем всех виновных. За все будет ответственность, — написал он.
Это очередное преступление против человечности не сойдет с рук террористам. Найдем всех виновных. За все будет ответственность, — написал он.
Враг жестоко обстреливает прифронтовые территории. Так из оккупированного Энергодара россияне наносят удары по Никопольському району. Ранее мы рассказывали об обстреле Никополя 25 апреля.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!
Фото: ОК ЮГ, журналист Факты ICTV Даниил Слиж