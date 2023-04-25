Война в Украине

Россияне свирепствуют! Вечерний обстрел Никопольского района привел к… — первые фото

Елена Яковлева, редактор сайта 25 апреля 2023, 21:07
Вибухи в Нікополі 25 квітня: росіяни обстріляли Дніпропетровську область

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