Россияне свирепствуют! Вечерний обстрел Никопольского района привел к… — первые фото

Россияне продолжают терроризировать Днепропетровскую область. 25 апреля вечером враг обстрелял Марганец и Никополь из тяжелой артиллерии.

К сожалению, есть разрушения и пострадавшие. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак. Читай, что известно об атаке оккупантов.

Обстрел Никополя и Марганца 25 апреля

В Марганце пострадали две женщины — 64 и 77 лет. Они будут лечиться амбулаторно, — написал Лысак.

Также в городе повреждены два админздания, восемь частных домов, пяти- и двухэтажка. Полностью уничтожены две хозяйственных постройки, еще 12 — повреждены. Удары получили газопровод и линии электропередач. Спасатели уже потушили пожар в одном из гаражей.

Тем временем в Никополе повреждены частное предприятие, многоквартирный дом, магазин и автомобили. Пострадавшую территорию до сих пор обследуют, информация уточняется.

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Фото: глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак / Telegram

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