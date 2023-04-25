Россияне свирепствуют! Вечерний обстрел Никопольского района привел к… — первые фото

Россияне продолжают терроризировать Днепропетровскую область. 25 апреля вечером враг обстрелял Марганец и Никополь из тяжелой артиллерии.
К сожалению, есть разрушения и пострадавшие. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак. Читай, что известно об атаке оккупантов.
В Марганце пострадали две женщины — 64 и 77 лет. Они будут лечиться амбулаторно, — написал Лысак.
В Марганце пострадали две женщины — 64 и 77 лет. Они будут лечиться амбулаторно, — написал Лысак.
Также в городе повреждены два админздания, восемь частных домов, пяти- и двухэтажка. Полностью уничтожены две хозяйственных постройки, еще 12 — повреждены. Удары получили газопровод и линии электропередач. Спасатели уже потушили пожар в одном из гаражей.
Тем временем в Никополе повреждены частное предприятие, многоквартирный дом, магазин и автомобили. Пострадавшую территорию до сих пор обследуют, информация уточняется.
Фото: глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак / Telegram
Никопольский район постоянно страдает от обстрелов россиян. Недавняя атака по зоне Каховского водохранилища ранила нескольких гражданских. Смотри последствия вражеского удара.
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