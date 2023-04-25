Война в Украине

Оккупанты ударили из С-300 по музею в центре Купянска: под завалами находятся люди

Богдана Макалюк, редактор сайта 25 апреля 2023, 10:18
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Фото: Facebook

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