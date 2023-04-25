Оккупанты ударили из С-300 по музею в центре Купянска: под завалами находятся люди

Российские военные ежедневно демонстрируют свою жестокость и ценности “русского мира”. Этот “мир” калечит, убивает, разрушает, оставляет шрамы, которые будут болеть всю жизнь. Враг жестоко обстреливает те территории, которые ВСУ удалось освободить. Сегодня, 25 апреля, оккупанты нанесли удар по центру Купянска.

Обстрел Купянская 25 апреля 2023 года: последствия

ВСУ освободили Купянск еще в сентябре 2022 года. Но российские военные не прекращали обстрелы города. В результате сегодняшнего обстрела десять жителей получили ранения. Семь из них госпитализированы. Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что оккупанты для удара применили комплекс С-300.

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что россияне попали в здание краеведческого музея в центре Купянска. Это подтверждает, что россияне хотят уничтожить нашу историю и идентичность.

Синегубов акцентировал, что под завалами находились два человека. Одну женщину удалось достать, но она погибла. На месте работают все экстренные службы и оказывают необходимую помощь.

ВСУ деоккупировали населенные пункты Харьковской области осенью, сейчас они продолжают выгонять врага из нашей земли. Ранее мы рассказывали об удачном штурме ВСУ на Угледарском направлении.

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