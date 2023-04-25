Окупанти вдарили С-300 по музею в центрі Куп’янська: під завалами перебувають люди

Російські військові щодня демонструють свою жорстокість та цінності “русского міра”. Цей “мір” калічить, вбиває, руйнує, залишає шрами, які болітимуть усе життя. Ворог жорстоко обстрілює ті території, які ЗСУ вдалося звільнити. Сьогодні, 25 квітня, окупанти завдали удару по центру Куп’янська.

Обстріл Куп’янська 25 квітня 2023: наслідки

ЗСУ звільнили Куп’янськ ще у вересні 2022 року. Утім, російські військові не припиняли обстрілів міста. Внаслідок сьогоднішнього обстрілу десятеро мешканців отримали поранення. Семеро з них госпіталізували. Голова Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що окупанти для удару застосували комплекс С-300.

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни влучили у будівлю краєзнавчого музею у центрі Куп’янська. Це підтверджує, що росіяни хочуть знищити нашу історію та ідентичність.

Синєгубов акцентував, що під завалами перебувало дві людини. Одну жінку вдалося дістати, але вона загинула. На місці вже працюють усі екстрені служби та надають необхідну допомогу.

ЗСУ деокупували населені пункти Харківщини восени, зараз вони продовжують виганяти ворога з нашої землі. Раніше ми розповідали про вдалий штурм ЗСУ на Вугледарському напрямку.

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