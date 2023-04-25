Війна в Україні

Окупанти вдарили С-300 по музею в центрі Куп’янська: під завалами перебувають люди

Богдана Макалюк, редакторка сайту 25 Квітня 2023, 10:18
Вибухи у Куп'янську сьогодні: що відомо про обстріл міста 25.04.23
Фото: Facebook

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