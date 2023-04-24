Забрав життя двох людей. Що відомо про обстріл Шахтарського 24 квітня — детально

Російські окупанти сьогодні, 24 квітня 2023 року, обстріляли Шахтарське Волноваського району з артилерії. Прокуратура Донеччини почала досудове розслідування.
Читай у нашому матеріалі все, що відомо про обстріл Шахтарського 24 квітня.
Унаслідок обстрілу з артилерії відомо про загибель двох чоловіків та поранену жінку. Обстріл відбувся 24 квітня зранку. Про це повідомляють у Донецькій обласній прокуратурі.
За даними слідства, 24 квітня 2023 року близько 9:00 окупаційні війська з артилерії обстріляли с. Шахтарське Волноваського району, — пишуть у повідомленні прокуратури.
За даними слідства, 24 квітня 2023 року близько 9:00 окупаційні війська з артилерії обстріляли с. Шахтарське Волноваського району, — пишуть у повідомленні прокуратури.
Російські окупанти влучили у приватний сектор. Внаслідок обстрілу загинули двоє чоловіків віком 43 та 66 років. Відомо, що постраждала і їхня 42-річна сусідка. У неї уламкові поранення. Нині жінка перебуває в лікарні.
Донецька обласна прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).
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