Війна в Україні

Забрав життя двох людей. Що відомо про обстріл Шахтарського 24 квітня — детально

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 24 Квітня 2023, 16:09
Обстріл Шахтарського 24 квітня: загинули двоє людей
Фото: Facebook

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