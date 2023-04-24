Война в Украине

Унес жизни двоих людей. Что известно об обстреле Шахтерского 24 апреля — подробно

Анастасия Грубрина, редактор сайта 24 апреля 2023, 16:09
Обстріл Шахтарського 24 квітня: загинули двоє людей
Фото: Facebook

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