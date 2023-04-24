Российские оккупанты сегодня, 24 апреля 2023, обстреляли Шахтерское Волновахского района из артиллерии. Прокуратура Донецкой области начала досудебное расследование.

Читай в нашем материале все, что известно про обстрел Шахтерского 24 апреля.

Обстрел Шахтерского 24 апреля: погибли два человека

В результате обстрела из артиллерии известно о гибели двух мужчин и ранении женщины. Обстрел произошел 24 апреля утром. Об этом сообщают в Донецкой областной прокуратуре.

По данным следствия, 24 апреля 2023 около 9:00 оккупационные войска из артиллерии обстреляли с. Шахтерское Волновахского района, — пишут в посте прокуратуры.

Российские оккупанты попали в частный сектор. В результате обстрела погибли двое мужчин в возрасте 43 и 66 лет. Известно, что пострадала и их 42-летняя соседка. У нее осколочные ранения. Сейчас женщина находится в больнице.

Донецкая областная прокуратура начала досудебное расследование по уголовному делу по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Унес жизни двоих людей. Что известно об обстреле Шахтерского 24 апреля — подробно / 3 Фотографии

Раньше мы рассказывали о взрывах в Полтавской области 21 апреля.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!