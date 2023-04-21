Ночные взрывы в Полтавской области 21 апреля — есть разрушение гражданской инфраструктуры

В ночь на 21 апреля россияне нанесли по Украине массированный удар беспилотниками. Пострадала и Полтавская область.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин в своем Telegram-канале. Читай, что известно на этот момент.

Взрывы в Полтавской области 21 апреля

Вражеский БпЛА попал в Полтавский район. Из-за этого есть разрушение гражданской инфраструктуры.

Спасатели работают над укрощением пожара. Предварительно пострадавших нет, – отметил Лунин.

Больше о ситуации в стране и на фронте расскажет карта боевых действий в Украине.

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